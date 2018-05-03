Apple Watch ABD'de Bir Gencin Hayatını Kurtardı...

Bir gencin hastaneye kaldırılması haberi ilk bakışta pek çekici görünmeyebilir. Ama işin içinde bir de Apple Watch olunca durum değişiyor!

Apple Watch bir kez daha hayat kurtardı...

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