Apple Watch ABD'de Bir Gencin Hayatını Kurtardı...
Bir gencin hastaneye kaldırılması haberi ilk bakışta pek çekici görünmeyebilir. Ama işin içinde bir de Apple Watch olunca durum değişiyor!
ABD - Floridalı bir gencin hastaneye kaldırıldığı haberine, bir Apple Watch eşlik edince gözler buraya çevrildi. Yerel haber istasyonu ABC WFTS Tampa Bay'in söylediğine göre genç, eğer bir Apple Watch takmıyor olsaydı, durumu çok daha kötü olabilirdi.
Ailenin yayınladığı açıklamaya göre 18 yaşındaki Deanna Rectenwald, Apple Watch'u aşırı yüksek kalp ritmi dolayısıyla bir uyarı yaptığı sırada bir kilisedeydi. Söylenilene göre Recktenwald, baş ağrısı ve nefes almada güçlük dışında kendisini iyi hissediyordu. Daha sonra yapılan ikinci bir uyarıda, kalp ritminin dakikada 190'a ulaştığı belirtiliyordu. Yapılan açıklamaya göre bunun ardından genç, hızlı bir şekilde acil servise kaldırıldı.
Doktorlara göre Recktenwald, böbrek iflası yaşamaktaydı ve kronik bir böbrek hastalığına sahipti. Recktenwald'ın ailesi, eğer Apple Watch olmasa bu hastalığın fark edilmeyeceğini söyledi.
Apple CEO'su Tim Cook da, gönderdiği bir tweet ile Recktenwald'ın hikayesini paylaştı ve bu gibi olayların, teknolojilerini geliştirmek için kendilerine ilham verdiğini söyledi.
Levent Öztürk
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