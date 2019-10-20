Apple Watch, Apple Ring'e Evrilebilir
Apple'ın akıllı saati Watch, yakında Apple Ring ismi ile saatten yüzüğe evrilebilir. İşte Apple'ın yeni yüzük patenti!
- Ercan Uğurlu
Apple Watch, Apple kullanıcıları tarafından oldukça sevilerek kullanılan bir akıllı saat. Ancak bu onu son kez saat formunda göreceğimiz versiyon olabilir, zira Apple da yüzük peşinde gibi görünüyor. -De diyoruz çünkü, Amazon, kısa bir süre önce Echo Loop isimli akıllı yüzüğünü tanıtmış ve kullanıcılara akıllı asistan Echo'yu bu şekilde kontrol imkanı tanımıştı. Apple da elbette bu konudan geri durmayı planlamıyor.
Apple Ring ismiyle daha önce de ortaya çıkan bu söylenti, bu kez yeni bir patent örneğiyle karşımızda. Yüzük şeklinde, ön yüzünde minik bir ekran bulunduran bu cihaz, çevresinde elbette çok sayıda sensörü de içeriyor. Hatta bunlar arasında "yazma hareketini" algılayabilecek bir sensör de yer alacakmış. Bu sayede telefona bakmadan gelen mesajların kısa olarak cevaplanabileceği söyleniyor.
Patent örneği ayrıca bu cihazın Apple TV ve iPad gibi cihazları da kontrol edebileceğine dair işaretlerde bulunuyor. Yine "yazma hareketi" gibi "kaydırma hareketini" de algılayabilecek olan yüzük, menüsünde bu şekilde dolaşma imkanı tanıyacak.
Elbette bu patent örneği gerçek olur mu, olursa ne zaman karşımıza çıkan bilinmez. Ancak patentten anladığımız, Apple'ın "hepsine hükmedecek bir yüzük" peşinde olduğu.
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