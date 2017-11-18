Apple, Watch İle Yine En Tepede!
Apple, 2017'nin üçüncü çeyreğinde, kısa süreliğine Xiaomi'ye kaptırdığı tahtını geri almasını bildi!
Piyasa araştırma firması Canalys'e göre Apple, giyilebilir cihaz piyasasında Apple Watch ile üçüncü çeyrekte birinci sırada. 3.9 milyon ürün sevki ile Apple Watch, kısa bir süreliğine birinci sırayı elinde tutan Xiaomi'yi geçmiş bulunuyor.
Yeni LTE-destekli Apple Watch Series 3, müşterilerin beğenisini toplamış, ama sevk sınırlamaları nedeniyle tam potansiyeline ulaşamamış görünüyor. Canalys tahminlerine göre Apple Watch Series 3 LTE sevkleri 800.000 ürün civarında.
Ayrıca firma, Çin'deki düzenleyici otoritelerin Apple Watch Series 3'ün hücresel bağlantısını duraklatması üzerine sorun yaşadı. Cihazın eSIM'i kullanıcının kimliğini doğrulayıp izleyemediği için Çin'de güvenlik endişeleri doğurmuştu.
Apple'ın piyasa payı şu an %23. Ardındansa Xiaomi ve Fitbit %21 ve %20 ile geliyorlar.
H. Hüseyin Öztürk
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