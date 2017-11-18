Apple, Watch İle Yine En Tepede!

Apple, 2017'nin üçüncü çeyreğinde, kısa süreliğine Xiaomi'ye kaptırdığı tahtını geri almasını bildi!

Apple, giyilebilir teknolojide lider!

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