Apple Watch liderliğini koruyor ama

Apple Watch hâlâ liderliğini koruyor ama birinci seri saatler...

Apple Watch hâlâ lider ama...

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