Apple Watch liderliğini koruyor ama
Apple Watch hâlâ liderliğini koruyor ama birinci seri saatler...
Counterpoint Research tarafından yapılan son araştırmalar, Apple'ın Fitbit'e olan üstünlüğü azalmış olsa da, küresel akıllı saat pazarına hakim olmaya devam ettiğini gösteriyor.
Firmanın Global Smartwatch Tracker'ına (Küresel Akıllı saat Takipçisi) göre Apple, dünya genelinde yüzde 41 pazar payına sahip olarak kategoriyi başında yer alıyor ve arkasından yüzde 21 ile Fitbit geliyor. Fossil, Garmin ve Samsung da dahil olmak üzere diğer tüm rakipler ise yüzde 5 veya daha düşük paya sahipler.
Apple'ın pazar payı, bir önceki yıl yüzde 48 iken yüzde 41'e düştü, ve Fitbit de yüzde 8'den yüzde 21'e çıktı.
Tek tek modellere gelince, Seri 1 dünyadaki tüm Apple Watch satışlarının yüzde 90'ından fazlasını kapsayan, dünyanın en çok satan akıllı saati olarak gözüküyor. Bunu Fitbit Versa ve Amazfit BIP takip ediyor. Apple Watch Series 3 dördüncü, Fitbit Ionic beşinci sırada.
Counterpoint Araştırma Direktörü Neil Shah tarafından yapılan açıklamada söylenene göre "İlk iki çeyrekte hücresel temelli Apple Watch Series 3'ün yarattığı heyecan ve tutunma gücüne rağmen, Apple iPhone kullanıcıları pek çok endüstri gözlemcisini şaşırtan bir şekilde 3 Serisi hücresel olmayan model yerine 1 Serisi'ni hücresel olmayan seçenek olarak tercih ediyorlar."
"Bu aynı zamanda Apple kullanıcılarının, hücresel bağlantı eklemek istedikleri takdirde 3 Serisini seçtiklerini de gösteriyor, diğer bir deyişle Seri 1, Q2 2018'de satılan on Apple Watch'dan neredeyse dokuzunu oluşturan model olmaya devam ediyor. Bu bir ekosistemden açısından bakıldığında Apple için harika olsa da, ASP perspektifinden bakıldığında, Apple'ın her yıl yeni iPhone modelleri ile bekleyeceği gibi bir yükseliş değil."
Apple'ın Apple Watch Series 4'ü 12 Eylül'de düzenlenecek olan "Gather Round" etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Perşembe günü ortaya çıkan bir sızıntı, daha büyük bir ekrana ve azaltılmış bir çerçeveye sahip olduğunu gösteriyor.
Levent Öztürk
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