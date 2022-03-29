Apple Watch'ı Direksiyona Taktı; Yakalandı...

Son birkaç aydır, elektronik cihazların insanları takip etmek için kullanıldığına dair haberleri çok sık duymaya başladık. Kanada'da, otomobilleri izlemek ve daha sonra elverişli koşullar altında soygunları planlamak için Apple AirTag'lerin kullanılması nedeniyle büyük otomobil hırsızlığında bir artış olduğu biliniyor. Apple ve diğer bazı şirketle, bu kötü niyetli faaliyetlere karşı cihazlarının korumasını güçlendirdi. Ama bu, tabii ki haberlerin hızını kesmiyor. Oldukça sıra dışı bir olayda bir adam, arabasının direksiyonuna bir Apple Watch takarak kız arkadaşının faaliyetlerini takip ettiği için tutuklandı.
Nashville'de yaşayan 29 yaşındaki Laurence Welch, kısa süre önce kız arkadaşını, arabasının direksiyonuna bir Apple Watch takarak takip ettiği için tutuklandı. Welch, güvenliğin polisi aramasının ardından bir Aile Güvenliği Merkezinde tutuklandı.
Kurban, Welch'in geçmişte onu birkaç kez öldürmekle tehdit ettiğini de söylüyor. Daha önce her ikisi de birbirlerinin konumunu izlemek için Life360 uygulamasını kullanıyordu. Ancak, adı açıklanmayan kurban, Aile Güvenliği Merkezlerini ziyaret etmeden önce genellikle Life360'ı devre dışı bırakıyordu ve ardından Welch, nerede olduğunu öğrenmek için defalarca ona mesaj gönderiyordu.
Life360, arkadaşlarınızı ve ailenizi takip etmek için kullanılabilecek bir güvenlik uygulaması. Genellikle ebeveynler tarafından çocuklarını uzaktan denetlemek için kullanılıyor.
Life360'ın devre dışı bırakılmasına bir çözüm olarak Welch, Apple Watch'ını etkinleştirdi ve ardından saati arabanın direksiyonunun tırnağına taktı. Polisin söylediğine göre, Welch doğrudan park halindeki arabaya gitti ve Aile Güvenliği Merkezine girmek yerine direksiyonunun yanına çömeldi.
Temmuz 2021'de Welch, aile içi saldırı suçlamaları nedeniyle soruşturuluyordu ve Aralık 2021'de de tutuklanmıştı. Son tutuklanması, aile içi sorunlarının bir devamı gibi görünüyor.
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