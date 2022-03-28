En Çok İndirilen Uygulamalar Hangileri? Hangisi En Fazla Para Kazandırıyor?

data.ai (eski adıyla App Annie) tarafından hazırlanan bir rapora göre, küresel uygulama indirmeleri 2022'nin ilk çeyreğinde iOS ve Google Play'de bir önceki yıla göre %11 artarak 37 milyara ulaştı. Firma, çeyrekte uygulama indirmeleri için en büyük pazarların Hindistan, ABD ve Brezilya olduğunu, Meksika, Türkiye ve Brezilya'nın çeyreğe göre en büyük büyümeyi gördüğünü söyledi.
İlk çeyrekte, uygulamalara yapılan tüketici harcamaları da arttı. 33 milyar dolara ulaşan tüketici harcamaları, yılın ilk çeyreğini şimdiye kadarki en büyük çeyrek yapmaya yetti. IOS uygulamaları, bu alanda uygulama ekosisteminin büyümesinin çoğunluğunu yönlendirmeye devam etti ve 33 milyar dolarlık tüketici harcamasının %65'ini oluşturdu. data.ai, %65 oranının önceki beş çeyrekle uyumlu olduğunu söylüyor.
Harcamalarda öne çıkan kategoriler arasında oyunlar, eğlence, fotoğraf ve video kategorileri başı çekiyor. Ayrıca, oyunlar denklemden çıkarıldığında, iOS uygulamaları tarafından yönlendirilen tüketici harcamalarının yüzdesi daha da yükseliyor.
Firma, iOS medikal uygulamaları (%23 artış) ve sağlık ve fitness uygulamaları (%20 artış) dahil olmak üzere, tüketici harcamaları açısından bu çeyrekte hız kazanan bazı küçük kategoriler olduğunu da söylüyor. Android'de büyüyen kategoriler arasında kişiselleştirme, yiyecek ve içecek ile otomobil ve araç uygulamaları yer alıyor.
Rapor, devam eden büyümesinin ötesinde, uygulama endüstrisinin durumu hakkında çok fazla detay vermiyor. Nasıl iOS tüketici harcamalarını artırmaya devam ediyorsa, yıllardır olduğu gibi yeni uygulama yüklemelerinin çoğu da Google Play tarafında gerçekleşiyor. Android kullanıcıları bu çeyrekte, Android'in gelişmekte olan pazarlardaki popülerliği sayesinde bir önceki yıla göre %16 artışla toplam 37 milyar yeni uygulama indirmesinin 28,5 milyarını kapsıyor. En çok indirilen uygulamalar oyunlar, araçlar ve sosyal uygulamalar olarak dikkat çekiyor.
TikTok, Instagram, Facebook ve Instagram gibi uygulamalar listelerin tepesinde yer almaya devam ederken, birkaç göze çarpan değişiklik de söz konusu. Snapchat, AR alışveriş deneyiminin son lansmanını takiben, ilk çeyrekte küresel yeni uygulama yüklemeleri açısından 7 numaradan 5 numaraya yükseldi. Singapur merkezli ticaret şirketi Shopee, 2021'de GAAP gelirini 5,1 milyar ABD Doları olarak bildirdikten sonra, indirmelerde 10. sıradan 7. sıraya çıktı.
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