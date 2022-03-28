En Çok İndirilen Uygulamalar Hangileri? Hangisi En Fazla Para Kazandırıyor?

Son çeyrekte en çok indirilen uygulamalar hangileri oldu? Peki hangi uygulama en fazla parayı kazandırdı? Türkiye, Dünya çapındaki uygulama indirmelerinin neresinde? Hepsinin cevabı belli oldu!

28 Mart 2022 13:05

Levent Öztürk