ABD'nin yasaklı firma listesi daha da büyüdü...

ABD, ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğü iletişim ve hizmet sağlayıcılarının listesine üç büyük isim daha ekledi: Rusgüvenlik devi Kaspersky Lab, Çinli telekom devleri China Telecom ve China Mobile International USA.
Reuters'in haberine göre, Federal İletişim Komisyonu (FCC), ülkeyi "casusluktan korumak" amacıyla bu firmaları listeye eklemiş durumda. FCC Komisyon Üyesi Brendan Carr, "Listeyi genişletmek, ağlarımızı casusluk yapmaya ve Amerika'nın çıkarlarına zarar vermeye çalışan Çin ve Rus devlet destekli kuruluşların oluşturduğu tehditlerden korumaya yardımcı olacak" dedi.
Antivirüs firması Kaspersky, bunun Kaspersky'nin ürün ve hizmetlerinin bütünlüğünün kapsamlı bir değerlendirmesinden ziyade jeopolitik iklime bir yanıt olarak gelen "siyasi ve doğrulanmamış" bir karar olduğunu söyledi.
ABD'deki Çin Büyükelçiliği ise, FCC'nin "devlet gücünü kötüye kullandığını ve Çinli telekom operatörlerine gerçek bir temel olmaksızın tekrar kötü niyetli bir şekilde saldırdığını" söylüyor ve ekliyor: "ABD, Çinli şirketlere yönelik mantıksız baskıyı derhal durdurmalı. Çin, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı bir şekilde korumak için gerekli önlemleri alacaktır."
Aslında Kaspersky'yi ilk hedef alan hükümet Amerikan hükümeti değil. Bu ayın başlarında, Alman Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (BSI), Kaspersky yazılımının Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında siber saldırılar başlatmak veya batı uç noktalarını gizlice dinlemek ve casusluk yapmak için kötüye kullanılabileceğini belirten bir uyarı yayınladı.
BSI, şirketin ve ürünlerinin yasaklanmasını açıkça talep etmese de, şirketlerin siber güvenlik çözümlerini Rus olmayan şirketler tarafından geliştirilenlerle değiştirmesini önerdi.
China Telecom ve China Mobile International USA ise, ABD için tehdit olarak görülen Çinli şirketler listesinde Huawei'ye katıldı. Huawei, Donald Trump ABD başkanı olduğundan beri ABD hükümetiyle mücadele ediyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın