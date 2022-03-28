ABD'nin yasaklı firma listesi daha da büyüdü...

ABD'nin yasaklı firma listesi, üç büyük firma ile biraz daha büyüdü...

  • Levent Öztürk
ABD'nin yasaklı firma listesi daha da büyüdü...

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