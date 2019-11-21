Apple, Windows 10 için Yeni Bir iTunes Geliştirebilir

Apple, bu senenin başlarında iTunes'un macOS sürümünü şu üç uygulamaya bölmüştü: Podcasts, Music ve Apple TV. Firma bunu yaparken iTunes'un Windows sürümünde bir değişiklik olmayacağın söylemişti, ancak bu durumda bir değişiklik olabilir. Firmanın LinkedIn'de verdiği ilan, Windows için "yeni nesil medya uygulamaları" geliştirmek istediğini gösteriyor.
İlanın devamında şunlar yazıyor: "Müziği seviyorsanız ve kod yazma konusunda tutkuluysanız ve milyonlarca kullanıcıya hizmet eden birinci sınıf mühendislik ekipleriyle çalışmak istiyorsanız, Media Apps ekibi sizin için uygun bir yer." Buradan Windows'ta çalışacak yeni bir Apple Music uygulamasının yolda olduğu anlamı çıkabilir. LinkedIn'de bir UWP uygulamasından bahsedildiğinden firma, Xbox'a giriş yapmak istiyor da olabilir.
Apple son zamanlarda hizmetlerini kendi cihazlarının dışına genişletmek için sıkı bir biçimde çalışıyor. Örneğin Apple TV+, iOS, tvOS ve macOS'a ek olarak Samsung Smart TV'ler, Roku ve Fire TV cihazları için de sunuluyor.
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