Spotify Abonelerinin Hayatı, Google'ın Yeni Ödeme Yöntemiyle Kolaylaşıyor

Google, teknoloji endüstrisi için geniş kapsamlı sonuçları olabilecek bir program başlattığını açıkladı. Firma, Android de dahil olmak üzere tüm ekosisteminde üçüncü taraf faturalandırma sistemlerini test etmeye hazırlanıyor. Testler, en başta Spotify olan bir dizi uygulama geliştirici ile başlayacak.
Bu yılın sonlarında, Play Store'dan Spotify uygulamasını indiren kullanıcılar abonelik ücretini isterlerse Google, isterlerse Spotify'ın faturalama sistemi üzerinden ödeyebilecekler. Bir uygulamanın içinde böyle birden fazla ödeme seçeneği ilk defa sunuluyor.
Google, "Bu yeni seçenekler kullanıcıların ödeme alanında daha esnek seçeneklere sahip olmasını sağlayacak" diyor.
Spotify, iki şirketin ürün ve mühendislik ekiplerinin ortak çalışmalara önümüzdeki aylarda başlayacağını açıkladı. Google'ın ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Sameer Samat, "Bu pilot uygulama, kullanıcıların hangi ülkelerde ve hangi uygulamalarda hangi tür ödemeyi tercih ettiklerini belirlememize yardımcı olacak" diyor.
Spotify için bu yeni gelişme, aslında büyük bir zafer anlamına geliyor. Şirket, uygulama mağazası tekellerine karşı yıllarca kampanya yürüttü ve çabaları, Apple ve Google'a politikalarını değiştirme yönünde baskı yapmak için Epic Games ile birlikte The Coalition for App Fairness'ı kurduğu 2020'de doruğa ulaştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın