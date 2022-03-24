Spotify Abonelerinin Hayatı, Google'ın Yeni Ödeme Yöntemiyle Kolaylaşıyor

Google, üçüncü parti uygulamalar için Google Play Store üzerinde alternatif bir ödeme sistemini test etmeye başlıyor. İlk deneme, Spotify ile gerçekleştirilecek ve eğer işler yolunda giderse, Spotify kullanıcıları için hayat biraz daha kolaylaşacak.