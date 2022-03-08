Apple, iPhone SE Serisinin Yeni Üyesi iPhone SE 2022'yi Tanıttı!

Beklenen oldu ve Apple, yeni iPhone SE modelini tanıttı. Telefon, iPhone SE serisinin üçüncü neslini temsil ediyor. Bir önceki iPhone SE, 2020 yılında piyasaya sürülmüştü.
iPhone SE 2022, tıpkı yeni amiral gemisi iPhone'lar gibi, yani iPhone 13 serisi gibi A15 Bionic yonga setine sahip. Kasanın arka kısmı Ceramic Shield camdan oluşuyor. Ön kısım ise, önceki modellerden farklı değil. Yani yine çerçeveler, ana ekran tuşu ve tabii ki Touch ID bizi karşılıyor. Retina HD LCD ekran yine 4.7 inç büyüklüğünde.
iPhone SE ayrıca IP67 toza ve suya dayanıklılık özelliği ile birlikte geliyor.
Yeni iPhone SE'nin en önemli özelliği, 5G bağlantı yeteneği ile birlikte geliyor olması. Apple, telefonun "daha iyi pil ömrüne" sahip olacağını da söylüyor ancak her zamanki gibi, pilin kapasitesi açıklanmış değil.
Telefonda 12 MP'lik tek bir arka kamera var. Tabii ki Apple, sensörün geliştirildiğini iddia ediyor. Ancak bu iddianın ne kadar doğru olduğunu ancak testlerimiz sonrasında doğrulayabileceğiz.
iPhone SE 2022, tahmin edebileceğiniz gibi iOS 15 ile gelecek. Ön siparişler 11 Mart'ta başlıyor ve telefon 18 Mart'ta satışa çıkacak. Fiyat ise, daha önceki sızıntılarda duyduğumuzdan biraz daha fazla: 429 dolar.
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