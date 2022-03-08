Apple, iPhone SE Serisinin Yeni Üyesi iPhone SE 2022'yi Tanıttı!

Apple, beklenildiği gibi bu akşam, iPhone SE serisinin yeni üyesi olan iPhone SE 2022'yi resmi olarak tanıttı. Telefonun özellikleri ve fiyatı haberimizde...

Apple iPhone SE 2022 tanıtıldı

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