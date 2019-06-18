Apple Yeni Macbook Modelleri Üzerinde Çalışıyor
Yeni bir rapor, Apple'ın şimdiden birçok yeni Macbook modelini tanıtmaya hazır olduğunu söylüyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
MacRumors'a göre, Apple tarafından kaydedilen Avrasya'daki "taşınabilir kişisel bilgisayarlar" veritabanına geçtiğimiz günlerde yapılan yeni girişler, daha fazla yeni MacBook modelinin yolda olduğunu gösteriyor.
Apple yakın zamanda yenilenen bir Mac Pro ve 8 çekirdekli bir MacBook Pro modelini piyasaya sürdü ancak bu rapor, firmanın daha da fazla yeni model üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Kayıtlı defterleri genelde modelleri harf ve sayı kombinasyonlarıyla ifade ediyor. Rapora göre geçtiğimiz gün A2141, A2147, A2158, A2159, A2179, A2182 ve A2251 kod adları Apple tarafından tescil ettirildi.
Toplamda yedi yeni ürün kodu var ancak bu, aynı model üzerindeki küçük donanım değişikliklerini temsil ediyor olabileceğinden dolayı yedi farklı ürünün geleceği anlamına gelmiyor. Ancak yine de yeni MacBook ürünlerinin geleceği söylenebilir.
Apple, yeni 15 inç MacBook Pro'yu yalnızca birkaç hafta önce piyasaya sürdüğünden, bir başka model hakkında bu kadar erken haber almayı beklemiyorduk. Ancak, şirketin 16 inç MacBook Pro gibi tamamen farklı bir model tanıtma planları olabilir.
Bu yeni MacBook Pro modelleri tamamen yeni bir tasarıma sahip olabilir ve belki de Apple'ın birçok soruna yol açan "Kelebek" klavyesi tasarımı bu modeller ile terk edilebilir. 16 inç MacBook Pro'nun 2020'ye ve hatta 2021'e kadar gelmesi beklenmiyor fakat bu diğer modelleri daha erken göremeyeceğimiz anlamına da gelmiyor.
2018'de söylentilere konu olan yeni MacBook 2019 serisini görmeyi bekliyoruz ve bu kayıtlı ürünler, aslında bu modeller olabilir. Apple'ın Intel Amber Lake işlemcilerinin yeni modellere dahil edilmesi şu anda dahil olan çiplerden çok daha güçlü konfigürasyonları Macbook serisine getirebilir.
Apple'ın MacBook Air serisi de yükseltme adaylarından biridi olabilir. Son MacBook Air Kasım 2018'de geldi, bu yüzden çok yakında bir 2019 MacBook Air görmeyeceğiz. Ancak, Apple'ın daha önce MacBook Air'i 2011'den 2015'e kadar yılda bir kez yenilediği göz önüne alındığında, bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında yeni bir model görmemiz mümkün.
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