Apple, Yeni Takip Sistemi AirTags'i "Yanlışlıkla" Onayladı

Apple'ın hakkında uzun zamandır konuşulan yeni takip hizmeti AirTags, sonunda bizzat Apple tarafından onaylandı. Kıyafetlerinize, cüzdanınıza ve diğer kaybolmasını istemediğiniz eşyalarınıza Tile etiketini yapıştırdıktan sonra uygulama üzerinden takip edilebilen sistemi, görünüşe göre çok yakında hayata geçecek. AirTags sayesinde iz sürebiliyor, böylece kaybolan eşyalarınızı bulabiliyorsunuz. Elbette bu cihaz hakkında bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler buna ilişkindi.
Exclusive: AirTags confirmed in a new Apple Support Video https://t.co/f0C83LYOPS— Appleosophy (@appleosophy) April 2, 2020
İlk olarak Appleosophy sitesi tarafından tespit edilen, daha sonra ise 9to5Mac tarafından yer verilen onay bilgisi, bizzat Apple Support tarafından YouTube'da yayınlandı. Ancak elbette yayınlanmasının hemen ardından da hızla geri kaldırılan video, şimdilik sırra kadem basmış gibi görünüyor. Fakat sızıntı sadece bununla sınırlı değil.
Appleosophy tarafından yayınlanan ekran görüntüsünde, iPhone'larda AirTags seçeneğinin yer aldığı görülüyor. Apple, muhtemelen bu yeni özelliğini çok yakında tanıtacak.
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