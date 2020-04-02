Suudi Arabistan, ABD'deki Kendi Vatandaşlarını İzliyor İddiası

Suudi Arabistan'ın global mobil ağlardaki güvenlik açıklarını kullanarak kendi vatandaşlarını izlediği iddia edildi. The Guardian'ın raporuna göre ülke, ABD'de dolaşan vatandaşlarının hareketlerini takip ediyor.
Guardian'ın konuştuğu ihbarcının, milyonlarca izleme isteğini medya kuruluşuna gösterdiği söyleniyor. Buradan yola çıkarak Suudi Arabistan'ın sistematik bir casusluk kampanyası yürüttüğü iddia ediliyor. Milyonlarca gizli izleme isteklerinin Suudi Arabistan'dan, geçen sene kasım ayından beri geldiği anlaşılıyor. ABD'deki Suudi kaydı bulunan telefonları takip etmekte kullanılan bu isteklerin, Suudi Arabistan'daki üç büyük telefon operatöründen geldiği gözleniyor.
The Guardian'a konuşan kaynak, böyle bir şeyin "başka bir teknik açıklamasının olmadığını" ve Suudi Arabistan'ın "mobil teknolojileri silaha dönüştürdüğünü" söyledi.
Veriler, konum bilgisi isteklerinin eski SS7 global mesajlaşma sistemi üzerinden yönlendirildiğini gösteriyor. SS7, mobil hizmet sağlayıcıları tarafından dünya üzerindeki kullanıcıları birbirine bağlamakta kullanılıyor. Bir kullanıcı, farklı bir ülkedeki bir kullanıcıyı aradığında SS7 ağı kullanılıyor. Bununla birlikte SS7, telefonların takip edilmesine de izin veriyor. ABD'deki bir mobil sağlayıcı Abone Bilgilerini Sağlayın (PSI) SS7 mesajı aldığında, aslında bir izleme isteği alıyor. Bu istekler, yabancı operatörlerin dolaşım maliyetlerini hesaplamasına yardımcı oluyor ancak kötüye kullanıldığında konum izlemeye de izin verebiliyor.
Veriler, ABD'de takip edilen Suudi Arabistan telefonlarının saatte iki defadan 13 defaya kadar izlenebildiğini gösteriyor.
Şimdilik tam olarak hangi Suudi telefon kullanıcılarının izlendiği bilinmiyor.
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