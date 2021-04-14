Apple, Yeni Tanıtım Etkinliği "Spring Loaded" İçin Beklenen Tarihi Açıkladı

Apple, yeni tanıtım etkinliğinin 20 Nisan günü, Türkiye saati ile 20.00'da, Apple Park'tan canlı olarak yapılacağını duyurdu. Resmi duyuruda ismi "Spring Loaded" olarak açıklanan etkinlik, doğal olarak çevrimiçi olacak ve fiziksel katılım söz konusu olmayacak.
Bu etkinlikte yeni bir iPhone modelinin tanıtılması beklenmiyor. Etkinliğin yıldızı ise, hiç kuşkusuz yeni iPad Pro modelleri olacak. Mevcut iPad Pro modellerinin 1 yaşını doldurduğu bir gerçek. Üstelik bu modeller, bir önceki nesle göre performans haricinde çok da büyük yenilikler sunmuyordu. Apple'ın iPad yelpazesini yeni modellerle yenilemek istemesi sürpriz değil. Yeni iPad Pro'ların A14X işlemci, mini-LED ekran ve pek çok yenilikle gelmesi bekleniyor.
iPad Pro ile birlikte, yeni bir iPad mini'nin tanıtılması da söz konusu olabilir. Ancak standart bir iPad modelinin tanıtılmasını beklemiyoruz.
Son olarak, etkinlikte yeni Mac modellerini görmek de sürpriz olmayacaktır. Bu modeller arasında, M1X işlemciye sahip güçlü MacBook modelleri de bulunabilir.
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