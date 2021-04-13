Türkiye'de, 2 Hafta Kısmi Kapanma Kararı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni COVID-19 - Koronavirüs kararlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de, 2 haftalık kısmi kapanma uygulanacak. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19.00 ve sabah 05.00 şeklinde güncellendi. Yeni kararlar, yarın akşamdan itibaren geçerli olacak.
Kısmi Kapanma Nedir; Kısmi Kapanmada Neler Yasak, Neler Serbest?
- Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanacak
- 2 haftalık kısmi kapanma ile beklenen düşüş görülmezse daha sert tedbirler söz konusu olabilecek.
- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.
- Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde, zorunlu haller dışında şehirlerarası yolculuk yasaklanacak.
- 65 yaş üstü ve 18 altı için şehir içi toplu taşımada sınırlandırma yapılacak.
- Kamuda mesai 16.00'da bitecek şekilde düzenlenecek.
- Kamuda çalışan hamle ve kronik hastalar idari izinli sayılacak.
- Sınav sürecinde olan 8 -12. Sınıflar ve okul öncesi hariç uzaktan eğitime geçilecek.
- Yeme içme hizmeti veren, kıraat, lokal, çay bahçesi, spor salonu gibi mekanlar bayram sonrasına kadar kapalı kalacak.
- Lokanta ve benzeri mekanlar, sadece belirlene saatlerde paket ve gel al servisi verebilecek.
- Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul gibi kapalı alan etkinlikleri bayram sonrasına kadar yasaklanacak.
- Oteller kendi müşterileri ile sınırlı olmak üzere hizmet verebilecek. Sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.
- Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar düzenlenmesine izin verilmeyecek.
- Kısmi kapanma uygulaması, yarın akşamdan itibaren başlayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın