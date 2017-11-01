Apple, Yoluna Qualcomm'suz Devam Edebilir!

Qualcomm ile olan çekişmelerinden usanan Apple, gelecek iPhone'larını Qualcomm'suz tasarlıyor olabilir.

Apple, yoluna Qualcomm'suz devam edebilir!

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