Apple'a Göre 2017'nin En İyi Uygulamaları, Bunlar!
Apple, 2017'nin en iyi uygulamalarını, oyunlarını ve fazlasını seçti! İşte Apple'a göre en iyiler...
Apple, geride bırakmak üzere olduğumuz 2017'nin en iyi uygulamalarını ve oyunlarını seçti.
iPhone'da yılın uygulaması unvanını Enlight Videoleap kazandı. Bu video düzenleme uygulaması, videoları ve resimleri bir araya getirip, sanatsal görüntüler oluşturmanıza izin veriyor.
Yılın iPhone oyunu ise Splitters Critters oldu. Splitters Critters'ta yaratıkları uzay aracına geri göndermek için oyun dünyasını bölüp, tekrar düzenlemeniz gerekiyor.
iPad'de yılın birincisi seçilen Affinity Photo, işlevselliğiyle öne çıkan bir fotoğraf düzenleme uygulaması. iPad'de 2017'nin oyununda ise birinci, açık dünyada dolaşarak bulmacalar çözdüğünüz The Witness oldu.
Apple, uygulamalarda artırılmış gerçekliğin trend olmaya başladığını vurgularken Apple Music'ten de birkaç seçim yaptı. Popüler müzik hizmeti Ed Sheeran'ın "÷" albümünü birinci seçerken Luis Fonsi & Daddy Yankee'nin "Despacito" şarkısını en iyi şarkılar arasına yerleştirdi.
Filmlerde ilk sırada "Moana" yer alırken onu "Trolls" ve "The Boss Baby" takip etti.
Zeynel A. Öztürk
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