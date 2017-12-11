Apple'a Göre 2017'nin En İyi Uygulamaları, Bunlar!

Apple, 2017'nin en iyi uygulamalarını, oyunlarını ve fazlasını seçti! İşte Apple'a göre en iyiler...

Apple'a Göre 2017'nin En İyi Uygulamaları, Bunlar!

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