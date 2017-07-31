Apple'a Yeni Patent Davası; Bu Kez Konu Apple TV

Geçtiğimiz günlerde bir üniversiteye karşı önemli bir patent davasını kaybeden Apple, aradan çok geçmeden, yeni bir dava ile karşı karşıya!

Apple'a yeni patent davası; bu kez konu Apple TV

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