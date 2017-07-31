Apple'a Yeni Patent Davası; Bu Kez Konu Apple TV
Geçtiğimiz günlerde bir üniversiteye karşı önemli bir patent davasını kaybeden Apple, aradan çok geçmeden, yeni bir dava ile karşı karşıya!
Apple, bir film veya TV dizisinde herhangi bie anı kaçırmanıza engel olan bir Apple TV özelliği için suçlanıyor. MacRumors'taki habere göre, filmler için yardımcı uygulamalar yapan Floridalı firma CustomPlay, Apple TV'nin tvOS'unda bulunan "What did he say?" (O ne dedi?) özelliği için bir patent ihlali davası açtı.
Bu özellik, bir filmde veya TV dizisinde bir kısmı biraz kaçırırsanız veya bazı konuşmaları duyamazsanız, geriye sarıp tekrar izlemenize yarıyor. Tek yapmanız gereken Siri'ye "What did he say?" diye sormak. İhlali söz konusu olan patentlerin biri 1998 diğeri de 2002 yılına ait.
Apple ve CustomPlay henüz konu hakkında açıklama yapmadı. Apple geçtiğimiz hafta başka bir patent ihlali darbesi daha yemişti. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nin bir patentini ihlali gerekçesiyle, Amerikan hakim firmaya 502 milyon dolar ceza kesmişti.
H. Hüseyin Öztürk
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