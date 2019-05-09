Apple'dan 10 yıl Sonra Gelen Oyun
Apple 11 yıl aradan sonra illk kez geliştirdiği bir mobil oyunu yayınladı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe göre Apple'ı bazı sözlerinde ciddiye almak gerek, bazen her ne kadar tuhaf olsalar da... Tim Cook, Berkshire Hathaway'in anıldığı yıllık bir toplantıda Warren Buffett'in içinde bulunduğu bir iPhone oyununu konu alan kısa bir film ile bir sunum yaptı, ancak bunun sadece boş bir şaka olduğu düşünüldü. Şimdiyse Apple herkesi ters köşeye yatırmasını bildi - söz konusu oyun, App Store'da yerini aldı.
Apple, iPhone'lar için bir "Buffett'in çocukken yaptığı gibi" gazete dağıtmanızı konu alan ve isabetli fırlatma yeteneklerinizi temel alarak "Warren Bucks" kazanmanızı sağlayan Warren Buffett's Paper Wizard isimli oyunu App Store'da yayınladı.
Oyunun yapımcısı unvanı, App Store'da "Wildlife Designs" olarak geçiyor ancak açılış ekranı ve oyunun şartnamesi, Apple'ın oyundan doğrudan sorumlu olduğunu açıkça gösteriyor.
Bu uygulama aslında Apple adına adeta bir dönüm noktası. MacRumors'un belirttiği gibi, Apple'ın 2008'den bu yana çıkardığı ilk oyun, iPod'da bulunan Texas Hold'em'in iPhone-üzerinde çalışan bir versiyonu şirketin son oyunuydu. Ama ne yazık ki bu gelişme, Apple'ın bir oyun stüdyosu olarak dönüş yapacağının kesin bir müjdesi değil. Yine de, bu uygulama Apple'ın oyun konusunda bir şeyler yapmaya istekli olduğunu gösteriyor.
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