Apple'dan, Apple TV için Jason Momoa Bombası

Aquaman'in yıldızı Jason Momoa, Apple'ın yeni iPhone'larını tanıttığı etkinliğe yeni dizisi See: Gritty ile damgasını vurdu!

Apple'dan, Apple TV için Jason Momoa Bombası

Jason Momoa, rekortmen DC Evreni filmi Aquaman'deki performansını, hatta daha iyisi Apple TV'de sergileme niyetinde. Apple TV'nin belki de en iddialı yapımı, Jason Momoa'nın See: Gritty isimli eseri olacak. Momoa'nın dizisinin yeni iPhone'larla aynı zamanda tanıtılması da, beyaz cam evreni için oldukça şaşırtıcı bir gelişme olarak kabul ediliyor.

See: Gritty'nin konusu fazlasıyla ilginç. Gelecekteki insanlar "görüş yetilerini" kaybediyorlar. Ne var ki bazı çocuklar, görüş yetileri ile doğuyorlar. Momoa'nın canlandırdığı karakter, mucizevi şekilde görme yeteneği olan çocukların babası ve onları korumak zorunda. Gelecekteki dünya ilkel bir mimaride şekilleniyor. Karakterlerimiz; kılıç, balta ve atlarla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yapımın 1 Kasım 2019 tarihinde Apple TV platformundaki izleyicilerle buluşması bekleniyor.

SEE – Official Trailer | Apple TV+SEE – Official Trailer | Apple TV+
In the far future, a virus has decimated humankind. Those who survived emerged blind. Jason Momoa stars as Baba Voss, the father of twins born centuries later with the mythic ability to see—who must protect his tribe against a powerful yet desperate queen who believes it’s witchcraft and wants them destroyed. Alfre Woodard also stars as Paris, Baba Voss’ spiritual leader. Coming November 1 to the Apple TV app with an Apple TV+ subscription: Trailer with audio descriptions: Follow @SEEofficial on Twitter and Instagram: Introducing Apple TV+, a new streaming service featuring original stories from the most creative minds in TV and film.

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