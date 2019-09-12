Apple'dan, Apple TV için Jason Momoa Bombası
Aquaman'in yıldızı Jason Momoa, Apple'ın yeni iPhone'larını tanıttığı etkinliğe yeni dizisi See: Gritty ile damgasını vurdu!
Jason Momoa, rekortmen DC Evreni filmi Aquaman'deki performansını, hatta daha iyisi Apple TV'de sergileme niyetinde. Apple TV'nin belki de en iddialı yapımı, Jason Momoa'nın See: Gritty isimli eseri olacak. Momoa'nın dizisinin yeni iPhone'larla aynı zamanda tanıtılması da, beyaz cam evreni için oldukça şaşırtıcı bir gelişme olarak kabul ediliyor.
See: Gritty'nin konusu fazlasıyla ilginç. Gelecekteki insanlar "görüş yetilerini" kaybediyorlar. Ne var ki bazı çocuklar, görüş yetileri ile doğuyorlar. Momoa'nın canlandırdığı karakter, mucizevi şekilde görme yeteneği olan çocukların babası ve onları korumak zorunda. Gelecekteki dünya ilkel bir mimaride şekilleniyor. Karakterlerimiz; kılıç, balta ve atlarla hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Yapımın 1 Kasım 2019 tarihinde Apple TV platformundaki izleyicilerle buluşması bekleniyor.
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