Apple'dan Ayarlanabilir Kameralı Bant Pantenti
Yeni keşfedilen patente göre Apple, akıllı saatinizle fotoğraf çekmeyi eziyet olmaktan çıkaracak bir fikrin peşinde.
Akıllı saat üreticilerin saate kamera ekleme çabalarına daha önce şahit olduk. Ancak kolunuzdaki sabit bir kamerayla fotoğraf çekmek, sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor. Videolu sohbeti ise tamamen unutmanızda fayda var.
Apple bu sorunun çözümünü bulmuş olabilir. Firmanın yeni aldığı bir patent, Apple Watch bandının dahili kamerasını dilediğiniz gibi konumlandırmanıza izin veriyor. Firmanın piyasadaki kol bantlarına benzeyen cihazın üzerinde kamerayı barındıran, ek bir bölüm bulunuyor. Bu kısmı çekip, hareket ettirerek ideal kareyi yakalayabiliyorsunuz.
Konsept, bandın iki yüzünde kameraya da yer verebiliyor ve hatta 360 derece görüntü yakalamaya izin verebiliyor. Kamerayı ayarlamanın birkaç yolu bulunuyor, bandı sıkmak, bant üzerindeki bir düğmeye basmak ve ekrana dokunmak gibi.
Konseptin bir yol haritasına değil patente dayandığını unutmamak gerekiyor. Bu yüzden gelecekteki Apple Watch'ta bu özelliği görme garantimiz yok. Kamera dedikoduları 2015'ten bu yana konuşuluyor ancak pil ömrü, yetersiz alan gibi sorunların aşılması gerekiyor.
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