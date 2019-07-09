Apple'dan Bambaşka Bir iPad Geliyor!
Apple yeni iPad hazırlığında. Ama bu kez karşımıza çıkacak olan iPad, diğerlerine hiç benzemeyecek!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın 5G planlarının 2020 yılı için olduğunu biliyoruz. 2020 yılında tanıtacağı iPhone'larında 5G desteği sunacağı düşünülen Apple için bir diğer gelen bilgi ise, benzer senaryoyu iPad'i için de uygulayacağı yönünde. Elbette bunun aksi düşünülemezdi. Ancak ortaya çıkan bu rapora göre, Amerikalı şirket şu an halihazırda 5G destekli iPad üzerinde çalışıyor.
Yeni tabletle ilgili gelen bilgiler sadece 5G ile sınırlı değil. Asıl ilgi uyandıran kısım, Apple'ın 5G desteği sunacak iPad'inin ayrıca katlanabilir formda karşımıza çıkacak olması. Evet, görünüşe göre Apple da Samsung ve Huawei gibi katlanabilir cihazlarda şansını deneyecek.
Şansını deneyecek diyoruz, zira Samsung ve Huawei her ne kadar Galaxy Fold ve Mate X modellerini aylar öncesinde tanıtmış olsalar da halen piyasaya süremediler. Bu telefonların testleri halen devam ediyor ve eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyorlar. Fakat akıbetleri netlik kazanmış değil.
Apple'ın da katlanabilir pazara girip girmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Elbette katlanabilir bir iPad görmek heyecan verici olabilir, fakat Apple'ın bu konuda işleri biraz ağırdan alacağı aşikar. Zira şirket, kablosuz şarj ve suya dayanıklılık gibi özellikleri bile diğer teknoloji devlerinden yıllar sonra cihazlarına uyguladı. Konu katlanabilir gibi radikal bir değişiklik olduğunda ise, önümüzde uzun yıllar olduğunu tahmin etmek güç değil. Bu noktada eğer Apple büyük bir çılgınlık yapmazsa, 5G'li iPad'i önce, katlanabilir iPad'i sonra görürüz. O da tabii ki olursa... Zira bilindiği gibi Apple, aldığı patentlerin çoğunu tozlu raflarda bekletmeyi alışkanlık haline getirmiş bir şirket.
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