Apple'dan Büyük Photoshop Müjdesi
Apple'ın iPad'i PC'lerle yarıştırma çabası, gelen yeni Photoshop haberleriyle birlikte farklı bir boyuta taşınıyor!
Adobe, kapılarını Los Angeles'taki yıllık Adobe MAX konferansına açmıştı ve etkinliğin fotoğrafçılar için en önemli açıklaması, Photoshop'un iPad'e geldiğini sonunda doğrulaması oldu.
Adobe'nin iPad için Photoshop'un full sürümü üzerinde çalıştığı söylentileri, şirketin sessiz kalmasına rağmen ortalıkta dolaşıyordu. Şimdi ise iPad kullanıcılarının programı önümüzdeki yıl kullanmaya başlayabilecekleri onaylandı.
Adobe, halihazırda Adobe Photoshop Express, Photoshop Lightroom CC ve Photoshop Mix gibi çeşitli fotoğraf odaklı düzenleme uygulamaları ile tablet ve mobil kullanıcılara çeşitli araçlar sunuyordu. Ancak bunların hiçbiri, masaüstü tabanlı Photoshop CC'nin sağladığı işlevselliği sağlamakta yeterli değildi.
iPad için Photoshop CC, katmanları, maskeleri ve diğer düzenleme araçlarıyla birlikte masaüstü versiyonu aynı PSD dosyalarını destekleyecek. Ayrıca, beklediğimiz gibi, uygulama iPad'in ekranının dokunmatik işlevini daha iyi destekleyecek şekilde tasarlanmış olacak.
Yeni uygulama, Creative Cloud'un bir parçası olduğundan, kullanıcılar cihazlar arası geçiş yaparak sorunsuz bir şekilde düzenlemelerine devam edebilecekler.
Photoshop CC kısa vadede sadece iPad kullanıcılarına sunulmakla birlikte, Adobe hazır olduklarında başka platformlara geleceğini söylüyor. Full bir Photoshop sürümünün bir iPhone üzerinde nasıl görüneceğini görmeyi merakla bekliyoruz.
Adobe, programın iPad sürümü için fiyatlandırma hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.
Yavuz Alp Şimşek
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