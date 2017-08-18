Apple'dan, Büyük Plan İçin Büyük Yatırım!
Apple, televizyon alanına sağlam bir giriş yapmak için kesenin ağzını sonuna kadar açabilir!
Disney'in yayın akışı hizmeti "oyununa" girme planları haberlerinin hemen ardından, şimdi de Apple'ın bu piyasaya gireceği üzerine önemli söylentiler duyuyoruz.
Söylentilere göre teknoloji devi, kendi orijinal TV programlarını hazırlamak için önümüzdeki sene bir milyar dolar harcamayı planlıyor. The Wall Street Journal kaynaklı bilgiye göre, Apple bu şekilde Netflix'e de rakip olup Apple TV'ye yepyeni bir boyut kazandırmak istiyor.
Apple'ın, biraz eskimiş ve tek tek satın almalı iTunes mağazasının yerine geçecek yepyeni bir hizmet mi çıkaracağı, yoksa orijinal içeriğin Apple Music'e mi ekleneceği belli değil.
Apple'ın bu piyasadaki rakipleri ise çok zorlu. Hulu, Netflix, HBO Go, Sling TV, DirectTV Now, Showtime ve Amazon Prime Video gibi zaten dopdolu bir piyasaya girmeye çalışıyor.
Apple'ın bu işe harcayacak gösterişli bir 1 milyar doları ve konu hakkında tecrübesi olabilir ama asıl önemli olan rakiplerinden onu ayıracak bir şeyi başarıp başaramaması olacak.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın