Appledan Her Zaman Açık Akıllı Saat Ekranı Patenti
Zamani öğrenmek için dokunmaya, bileğinizi salmaya veya kaydırmaya gerek yok.
Yeni Apple patenti, gelecekteki bir Apple Watch'un her zaman açık modda olabileceğini gösteriyor.
Aylar süren spekülasyonlardan sonra, Apple resmi olarak yıllık özel etkinliğine davetiyeleri gönderdi ve bu etkinlik 12 Eylül tarihliydi. Apple'ın yeni iPhone XS'i ve hatta iPhone XS Plus'ı bile tanıtmasını bekliyoruz.
Aynı zamanda Apple Watch 4'ün aynı anda tanıtılması ve son zamanlarda alınan bir Apple patenti ile akıllı saatin ekranında büyük değişiklikler yapılması yönünde beklentiler var.
Patent, Apple'ın yanı sıra diğer teknoloji şirketlerinin karşılaştığı bir sorunu ele almakta. CRT monitörlerden bu yana meydana gelen,, uzun süre benzer bölgelerde aynı renklerin gösterilmesi ile ortaya çıkan hayalet görüntüler... Bu durum ekranın bazı yerlerinin diğer kısımlardan daha hızlı yaşlanmasından kaynaklanır, bu nedenle renk hala bazı alanda görülebilir ancak diğer kısımlarda görülmez.
Bazıları, "yaşlanma" çözümünün ve diğer önerilen değişikliklerin, Apple'ın çok talep edilen bir özellik üzerinde çalışmasından kaynaklandığını düşünüyor: Her zaman açık bir ekran!
Her zaman açık bir ekran kesinlikle kullanışlı olsa da, Apple'ın karşısındaki iki büyük engel, "yaşlanma" ve genel pil ömrü üzerindeki etkileri olarak görülüyor. Sonuçta, her zaman açık bir ekrana sahip bir saatin pil ömrü sadece birkaç saat ise ürünün piyasaya sürülmesinde bir mana yoktur.
Patentte belirtilen ekran değişikliklerinin ürüne dönüşüp dönüşmeyeceğini söylemek zor. Ancak Apple'ın yaklaşmakta olan etkinlikte veya yakın bir gelecekte, ekran "yaşlanması" ile ilgili sorunları nasıl aştığını açıklamasını herkes merakla bekliyor olacak.
Yavuz Alp Şimşek
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