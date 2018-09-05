Appledan Her Zaman Açık Akıllı Saat Ekranı Patenti

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler