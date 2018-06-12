Apple'dan Kripto Madenciliğine Yasak!

Apple, kripto madenciliği yapan uygulamaların mağazasına girişini yasakladı!

Apple'dan kripto madenciliğine yasak!

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