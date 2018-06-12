Apple'dan Kripto Madenciliğine Yasak!
Apple, kripto madenciliği yapan uygulamaların mağazasına girişini yasakladı!
Uygulamaların içinde kripto para birimi madenciliği o kadar büyük bir mesele hâline geldi ki Apple, uygulama kurallarını güncelleyerek, geliştiricileri uygulamalarına gizilce madencilik işlevleri koymaması konusunda uyardı. Kurallara yapılan bu güncellemenin geçen hafta gerçekleştiği düşünülüyor. Apple muhtemelen bunu, popüler Mac uygulaması Calendar 2'nin premium güncellemesinde birlikte gelen Monero madencisine cevap olarak yaptı.
Yeni kripto para birimi kuralları, güç verimliliği (2.4.2) ve ayrı bir Kripto Para Birimi bölümünde (3.1.5) görülüyor. Birincisi, uygulamaların "kripto para birimi madenciliği gibi alakasız arka plan işlemlerini yürütemeyeceğini" söylüyor.
İkincisi, kripto para birimi konusunda uygulamaların neleri yapıp yapamayacağını açıklıyor. Geliştirici bir kuruluş olarak kayıtlı olduğu sürece kripto için cüzdan uygulamalarına izin veriliyor. Madencilik eğer bir bulut hizmeti üzerinde yapılıyor ve cihazın donanımını kullanmıyorsa, o zaman sorun olmuyor.
Elbette Apple doğrudan madenciliği yasaklayan ilk firma değil. Google, kripto madenciliği uzantılarını Chrome Web Mağazası'ndan zaten yasaklamıştı. Yeni Apple kuralları, muhtemelen hem iOS hem de macOS uygulamaları için geçerli olacak.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın