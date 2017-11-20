Apple'dan Sürpriz Erteleme Kararı!
Apple'ın Siri ile güçlendireceği yeni oyuncağının çıkış tarihini, önümüzdeki yıla ertelediğini duyurdu!
Apple, çok beklenen akıllı hoparlörü HomePod'un çıkışını 2018'in başına kadar erteledi. Haziran ayında WWDC 2017'de açıklanan hoparlörün önceki çıkış tarihi Aralık 2017 idi.
Apple, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "İnsanların Apple'ın ev için yeni kablosuz hoparlörü olan HomePod'u deneyimlemeleri için sabırsızlanıyoruz, ama müşterilere hazır olması için biraz daha zamana ihtiyacımız var. ABD, BK ve Avusturalya'da 2018'in başında sevke başlayacağız."
Hoparlör ilk olarak Haziran ayında açıklansa da, Apple şu ana kadar Siri'li cihazı hakkında sessiz kalmıştı, hatta fiyatı bile belli değildi.
Hoparlörün Amerika'daki fiyatı 349 dolar olacak. Oldukça pahalı bir cihaz ve Amazon'un en pahalı cihazından belirgin şekilde daha pahalı, En pahalı model ise Google Home Max; 399 dolar olacak...
H. Hüseyin Öztürk
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