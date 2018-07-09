Apple'dan Yeni iPad Reklamları!
Apple, iPad'in kullanım kolaylığını ve taşınabilirliğini öne çıkaran yeni YouTube reklamlarını ortaya çıkardı!
Apple, iPad'i gittiğiniz yere ne kadar kolay taşıyabileceğinizi ve ne kadar kolay kullanabileceğinizi ispat eden yeni reklamlarını yayınladı.
Her biri 15 saniyeden oluşan yeni reklamlar, iPad'le yolculukta, not alırken ve çantanıza tıkıştırıp taşırken hiç zorlanmayacağınızı gösteriyor. Apple'ın uluslararası YouTube kanallarında yayınlanan reklamları aşağıda izleyebilirsiniz.
Dün yayınlanan bir iPhone reklamı ise FaceID'ye odaklanıyordu. Reklamda adamdan bu sabah ayarladığı banka parolasını hatırlaması isteniyordu. Adam, banka uygulamasına Face ID ile ulaşabileceğini hatırlayıncaya kadar epey ter döküyordu. FaceID'nin gelecekteki bazı iPad'lere ekleneceğine dair dedikodular var ancak bunların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için Apple'ın bir sonraki etkinliğini (muhtemelen Eylül'de) beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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