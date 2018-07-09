Apple'dan Yeni iPad Reklamları!

Apple, iPad'in kullanım kolaylığını ve taşınabilirliğini öne çıkaran yeni YouTube reklamlarını ortaya çıkardı!

Apple'dan Yeni iPad Reklamları!

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