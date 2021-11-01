Apple'ın 10 Dolarlık Temizleme Bezi Kıymete Bindi!

Apple'ın son lansmanda tanıttığı ve Apple ekranlarını silmek - temizlemek için kullanılan temizlik bezi, Polishing Cloth gibi havalı bir isme sahip olmasında dolayı olsa gerek, yok satıyor. 19 dolar (Türkiyede 199 TL) fiyatı olan bez, artık sadece sonraya sipariş verilebiliyor ve teslim süresini Apple 10-12 hafta olarak belirtiyor.
Kimliğinin açıklanmamasını talep eden bir Apple yetkilisi New York Times'a yaptığı açıklamada, şirketin Polishing Cloth'a talebin bu kadar yüksek olmasına hiç şaşırmadığını belirtti. Yetkili, kumaşın çok etkili olduğunu ve özel bir açık gri renk de dahil olmak üzere özel olarak tasarlandığını söyledi. Apple, kumaşın dokunmamış bir mikrofiberden yapıldığını belirtiyor ancak daha fazla ayrıntı vermiyor.
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