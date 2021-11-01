Apple'ın Yeni M1 Max İşlemcisi, Oyun Performansıyla Şaşırttı!

Apple'ın yeni M1 Max işlemcili MacBook Pro'larına uygulanan oyun testleri heyecan verici performanslara sahne oldu!

  • Ercan Uğurlu
Apple M1 Max, Oyun Performansıyla Göz Doldurdu

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Apple'ın Yeni M1 Max İşlemcisi, Oyun Performansıyla Şaşırttı!

 

 