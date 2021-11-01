Apple'ın Yeni M1 Max İşlemcisi, Oyun Performansıyla Şaşırttı!

Apple'ın bu ay tanıtılan 2 pro seviye işlemcisinden biri oaln M1 Max sahibi 14 inç ve 16 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarları 1 haftadan fazla süredir piyasada. Yeni laptop'larla ilgili test sonuçları gelmeye başladı ve yapılan bir oyun testi, Apple'ın yeni işlemcisinin ortaya ne kadar iyi bir sonuç çıkarttığını gösterir nitelikte. Öyle ki yapılan testte, M1 Max'in yeni nesil orta sınıf oyun bilgisayarları için kull anılan en iyi grafik kartlarından biri olan GeForce RTX 3060'ı geri bıraktığını ortaya koyuyor.
1440p çözünürlükte Baldur's Gate 3 oyununda yaklaşık 120 fps sonuç üreten M1 Max, 2160p'de ise 60 fps'e sabitlenmeyi başarmış. Rosetta üzerinden çalıştırılan Metro Exodus ise, doğal çözünürlükte 40 – 50 fps değerleri arasında dolaşırken, çözünürlük 1080p'ye çekildiğinde 96 fps sonuç üretmeyi başarmış durumda. Yine aynı şekilde Shadow of the Tomb Raider'da ise yüksek ayarlar ve Full HD çözünürlük senaryosunda yine 96 fps üretebilen yeni MacBook Pro, böylece oyuncular için tatmin edici bilgisayarlardan biri olduğunu da göstermiş oluyor.
Şimdi gözler yaklaşan Efsane Cuma indirimlerinde. Geçtiğimiz yıl Apple'ın M1 çipli MacBook Air ve MacBook Pro 13 inç dizüstü bilgisayarları için şaşırtıcı Black Friday fırsatları sunmuştu. Bakalım yeni dönemde de benzeri indirimler görebilecek miyiz?
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