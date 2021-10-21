Apple'dan "İnanılmaz" Bir Ürün Daha: 199 TL'ye Satılan Parlatma Bezi!

Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Unleashed etkinliğinde yeni nesin AirPods'u ve yeni MacBook Pro modellerini tanıttı. Özellikle MacBook Pro'ya HDMI bağlantısının geri gelmesi, MagSafe şarj seçeneği, tam boyutlu bir SD kart okuyucu ve M1 Pro ve M1 Max işlemciler Mac meraklılarını oldukça heyecanlandırdı.
Bu sırada, yeni üçüncü nesil AirPods kulaklıklarda daha önce sadece AirPods Pro modeline özgü olan Spatial Audio, baş hareketi izleme, suya dayanıklılık ve daha uzun pil ömrü de ilgi çeken yeni gelişmelerdendi.
"Asıl Sürpriz" Geriye Doğru En Uyumlu Ürün!
Apple lansmanı ile ortaya çıkan yeni bir ürünse, sosyal medyada eğlenceli gönderilerin dolaşmasına neden oluyor. Apple ürünlerinin oldukça pahalı olduğu malum. Ve şimdi bunlara bir de 199 TL'lik satış fiyatı ile parlatma bezi eklendi. Şu ana kadar üretilmiş geriye doğru en çok uyumlu Apple ürünü olduğu kesin; zira tüm Apple ürünleri ile "uyumlu." 2021'de üretilen bir Apple ürününün hem 2012'de üretilmiş olan iPod Nano hem de 2021'de üretilen Apple Pro Display XDR monitörü destekliyor olması muhteşem, öyle değil mi... Hele bir de 199 TL'lik fiyatını düşünürseniz...
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