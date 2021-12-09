Apple'ın 2022 Mac Planları Arasında, Bir de "Ucuz" MacBook Pro Olabilir!

Apple'ın önümüzdeki yıl normalden çok daha fazla sayıda yeni Mac bilgisayar modelini tanıtacağı söyleniyor. Bunlardan beşi, zaten beklenen modeller olacakken, onlara ve belki de fazlasına bir de daha ucuz bir MacBook Pro eklenebilir.
Mark Gurman, Apple'ın en güvenilir bilgi sızdırıcılarından biri ve en son iddiası, bu yeni giriş seviyesi MacBook Pro'nun ve yeni bir tasarıma sahip yenilenmiş bir MacBook Air'in ortaya çıkışını ana hatlarıyla ortaya koymuş durumda. Gurman'a göre tüm yeni Mac modelleri, M1 işlemcinin etrafında şekillenecek.
Gurman ayrıca Apple'ın yeni bir üst seviye iMac çıkaracağına ve bunun kendi çiplerinden birine sahip olacağına emin gibi görünüyor. Bu iMac, iMac 24 inç'in geliştirilmiş yeni sürümü olabilir. Ayrıca güncellenmiş bir Mac mini de bekleyebiliriz
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