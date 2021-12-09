Apple'ın 2022 Mac Planları Arasında, Bir de "Ucuz" MacBook Pro Olabilir!

Apple'ın, önümüzdeki yıl normalden çok daha fazla sayıda Mac bilgisayarı piyasaya sürmesi bekleniyor. Üstelik yeni modellerin arasında, bir de ucuz MacBook Pro olabilir!