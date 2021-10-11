Apple'ın En Büyük Tedarikçisi, Artık Veri Sızdırmayacak!

Dünyanın en büyük sözleşmeli yonga üreticisi ve büyük bir Apple tedarikçisi olan Tayvanlı firma TSMC, bundan böyle hassas verileri sızdırmayacağını belirten resmi bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın, ABD'nin tedarik zincirinde daha fazla şeffaflık talebine uygun olarak yapıldığı belirtiliyor. Şirketin beyanı, her ne kadar müşterilerini korumaya istekli olduğunu gösterse de, bunu hangi ölçüde yapacağı konusunda belirgin bir bilgi bulunmuyor.
TSMC avukatı Sylvia Fang, Reuters'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Endişelenmeyin. Şirketimizin hassas bilgilerini, özellikle müşterilerle ilgili olanları kesinlikle sızdırmayacağız. Müşteri güveni, şirketimizin başarısının en önemli unsurlarından biridir."
Geçen ay Beyaz Saray, otomobil üreticilerine, çip imalat şirketlerine ve diğer donanım üreticilerine, ABD'de otomobil üretiminin azalmasına ve mevcut çiplerin fiyatını yükselmesine neden olan yarı iletken krizi hakkında bilgi vermeleri için bir talepte bulunmuştu. Talep Apple, Daimler, BMW, GlobalFoundaries, Micron, Microsoft, Samsung, TSMC, Intel ve Ampere Computing'e yapılmıştı.
Hem TSMC hem de Tayvan Hükümeti, çip sıkıntısını çözmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını defalarca söylediler. Buna ek olarak, TSMC, küresel kıtlığın ortasında çip kapasitesini genişletmek için önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolar harcama sözü verdi. Bundan bağımsız olarak, Tayvan hükümeti de ayrıca ABD ticaret yasalarına ve kurallarına saygı duymalarına rağmen, herhangi bir "mantıksız talep" alırlarsa Tayvanlı şirketleri destekleyeceğini açıkladı.
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