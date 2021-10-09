Galaxy Z Fold 2'ye Gelen Rusya Hükümetine Ait Uygulamalar Korkuttu

Bir Galaxy Z Fold 2 kullanıcısı, yeni güncellemede Rusya Hükümetine ait yazılımların yükleneceğini görünce adeta şok oldu. Neyse ki gerçek, çok geçmeden belli oldu!