Galaxy Z Fold 2'ye Gelen Rusya Hükümetine Ait Uygulamalar Korkuttu

Samsung, Galaxy telefonları ve diğer cihazları için sıklıkla güncelleme yayınlayan bir şirket. Bizler de çoğu zaman, güncelleme notlarına bile bakmadan yükleme düğmesine dokunuyoruz. Ama yaşanan bir olay, bazen bizi kötü sürprizlerin karşılayabileceğini gösteriyor. Örneğin güncellemenin aslında Rus hükümeti tarafından zorunlu kılınan uygulamaları yüklediğini görebilirsiniz...
Rusya'da yaşıyorsanız bu sizin için bir fark yaratmayabilir. Başka bir yerde yaşıyorsanız ise kesinlikle pek hoş bir durum olmasa gerek. Birleşik Krallık'taki bir kullanıcının başına gelen, tam olarak bu. BBC, İngiltere'de yaşayan Andrew Edmans'ın geçen ay Amazon Marketplace'ten kullanılmış bir Galaxy Z Fold 2 satın aldığını söylüyor. Ancak gelen bir güncellemede değişiklik günlüğünün Rusya Federasyonu hükümetinin bu güncellemeyle birlikte zorunlu uygulamaların yüklenmesini gerektiren bir kararnamesinden bahsettiğini görünce adeta çıldırmış. Samsung'a ulaşan Edmans, nihayetinde bunun bir bildirim hatasından başka bir şey olmadığı cevabını almış. Telefonuna hiçbir Rus uygulaması da indirilmemiş.
Rusya, Nisan ayında ülkedeki akıllı telefonların hükümet tarafından sağlanan bazı uygulamalara sahip olmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştı. O zamandan beri Samsung, bu uygulamaları Rusya'daki akıllı telefonlarına güncelleme yoluyla eklemeye başladı.
Samsung, BBC'ye yaptığı açıklamada bu durumun teknik bir hata nedeniyle sınırlı sayıda İngiltere müşterisini etkilediğini, cihazlara hiçbir üçüncü taraf Rus uygulaması yüklenmediğini söyledi. Neden olduğu rahatsızlıktan dolayı da özür diledi.
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