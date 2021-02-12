Apple'ın Gazabına Uğrayıp Yok Olan, Bir Dönemin Efsane Uygulamaları

Tarih boyunca Apple gibi büyük firmalar, geliri daha az olan, gelebilecek darbelere karşı nispeten daha savunmasız görünen uygulama geliştiricilerin kabusu olmuştur. Söz konusu geliştirici ve uygulaması şanslıysa büyük bir şirket tarafından satın alınıp, daha iyi bir hale getirilerek hayatını sürdürebilir. Bazen ise bir döneme damga vurmuş olan bir uygulama, cihazlarda ön-yüklü gelen ve bizzat bu büyük şirketler tarafından yazılıma eklenen uygulamaların kurbanı olabiliyor. Bu da onları, adeta "ölüme terk etmek anlamına" geliyor.
Bu yazımızda, geçtiğimiz yıllar içerisinde çeşitli nedenlerle Apple'ın ellerinde can veren uygulamaları size hatırlatmak istedik.
F.lux
Ölüm tarihi: 11 Ocak 2016
2009'da macerasına başlayan uygulama, laptop'unuzun ekranının yaydığı mavi renkleri azaltarak uykunuzu düzene soktuğunu iddia ediyordu. App Store'un kapalı yapısı yüzünden dışarıda kalan F.lux uygulaması, ancak uzman kullanıcılar tarafından yüklenebiliyordu.
Apple'ın kurallarını çiğnediği gerekçesiyle mağazaya alınmayan uygulamanın yerini daha sonra Apple'ın "Night Shift" uygulaması aldı. Bu uygulama da ekranın yaydığı mavi ışığı kısıtlıyordu.
Skitch
Ölüm tarihi: 2 Haziran 2014
2011'de Evernote tarafından satın alınan Skitch, geçmişin popüler alıntı aracıydı. Windows Phone dahil birçok platformda çalışan araç, Apple'ın OS X Yosemite'taki "Markup" işlevinin ortada çıkmasıyla zor duruma düştü.
Boxcar
Ölüm tarihi: 6 Haziran 2011
iPhone'un "vazgeçilmez" uygulamamalarından biri olan Boxcar, uyarıları daha akıllı bir biçimde önümüze sunuyordu. Ancak iOS 5'in ve diğer güncellemelerin içerisindeki yenilikler, Boxcar'ı gereksiz hale getirdi.
Fener Uygulamaları
Ölüm tarihi: 10 Haziran 2013
iOS 7'nin Kontrol Merkezi, fener uygulamalarını tamamen işe yaramaz hale getirdi.
Bump
Ölüm tarihi: 10 Haziran 2013
Apple'ın dosya paylaşmaya yardımcı olan Bump'ı taklit eden AirDrop'u Haziran 2013'te tanıtmasıyla Bump'ın işi zorlaştı. iOS 7'nin yayınlanmasından iki gün önce Google, Bump'u satın aldı. 3 ay sonraysa Google, Bump'ı tamamen ortadan kaldırdı.
iFlow Reader (ve diğerleri)
Ölüm tarihi: 11 Mayıs 2011
iFlow Reader, Apple'ın 2011'deki büyük ilke değişikliğinin kurbanlarından bir tanesiydi. Yeni Apple kurallarına göre kitap ve diğer medya satışlarından elde edilen gelirin yüzde 30'unun Apple'a bırakılması gerekiyordu.
iFlow Reader'ın kurucusu yaptığı bir açıklamada yüzde 30'un üzerinde kar elde etmediklerini söyledi. Yani uygulama, aslında her satışla zarar ediyordu.
Swell
Ölüm tarihi: 30 Temmuz 2014
Swell çok iyi bir podcast uygulamasıydı. Ancak Apple tarafından 2014'te satın alındıktan iki gün sonra kapatıldı.
Beats Music
Ölüm tarihi: 8 Haziran 2015
Uygulama iyi bir müzik hizmeti sunsa da Spotify gibi isimlere karşı herhangi bir tehdit oluşturmuyordu. Beats'in 2014'te Apple tarafından satın alınması ve hemen ardından Apple Music'in ortaya çıkması, Beats Music'i yok etti.
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