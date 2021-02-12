Apple'ın Gazabına Uğrayıp Yok Olan, Bir Dönemin Efsane Uygulamaları

Bir döneme damga vurmuş olsalar da, bu uygulamaların ortak bir kaderi var: Hepsi, bir şekilde Apple'ın kararları ve uygulamaları nedeniyle "ölmek" zorunda kaldı!