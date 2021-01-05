Apple'ın Ortaya Çıkan Patenti, Bir "Apple Drone" Sürprizini İşaret Ediyor

Bir yandan Apple'ın arabası gelecek diye beklerken, en son gelen haberlerle umutları yine ertelemiştik. Bazı kaynaklar Apple Car üretimi için 2024 yılını işaret ederken, önümüzde uzun bir süre olduğu kesin. Öte yandan Apple, ulaşım ve taşımacılık ağına bir cihaz daha dahil edebilir. Ortaya çıkan yeni patentler, şirketin drone işine de el atacağını gösteriyor.
Patently Apple tarafından yayınlandığı üzere, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın drone'ları kontrol etmek için bir sistem başvurusunda bulunduğunu açıkladı. 2020'nin son gününde alınan patent örneğine göre bu belge, direkt bir drone yerine, bir drone sistemi olacak.
Belgede, coğrafi konumu ve drone'un yönünü tayin etmek için düzenlenmiş sensörler, drone'a yerleştirilecek bir mobil hat ile beraber takip desteği, bir uygulama işlemcisi ve uçuş yolu boyunca bağlantı kalitesinin maksimize edilebilmesine yönelik pek çok detay yer alıyor. Fakat başlı başına bir Apple Drone şeklinde bir ibare yok.
Elbette bu patentte bulunanlar, Apple'ın bir drone ağı kuracağına işaret olabilir. Öte yandan bununla beraber bir Apple Drone filosu da görebiliriz. Fakat bunların şekillenmesi için daha önümüzde bir hayli zaman var gibi görünüyor.
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