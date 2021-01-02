SolarWinds Saldırısı, Microsoft'un Kaynak Kodlarına Kadar Uzandı

2020 yılının sonlarında yaşanan ve pek çok devlet ve büyük şirketi etkileyen SolarWinds siber saldırısının, Microsoft'un kaynak kodlarına erişime kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurduğu ortaya çıktı.