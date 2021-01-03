Samsung Galaxy S21'de MicroSD Kart Olacak mı; Olmayacak mı?

Telefonlarında bellek kartı desteği isteyenler, bu habere pek de sevinmeyecek: Samsung Galaxy S21'de microSD kart yuvası olmayacak iddiası ortalığı karıştırdı!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21'de MicroSD Kart Olmayacak mı?

Samsung Galaxy S21 artık tanıtılmak üzere. 14 Ocak'ta tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak olan yeni amirale ilişkin son gelen sızıntı ise oldukça üzücü. Zira gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S21'de microSD kart desteğine veda ediyor.

Samsung'un Galaxy S21'de microSD kart desteği vermeyeceğine ilişkin sızıntılar daha önce de ortaya çıkmıştı. Fakat bu gelen son sızıntı Roland Quandt'tan olunca, bu eksiklik neredeyse kesinlik kazandı diyebiliriz.

Aslında bu, Samsung'un bu konudaki ilk hamlesi değil. Şirket, 2015 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemilerinde microSD karta yer vermemişti ve bunun sebebi olarak da, microSD kart ile kullanılacak bir ek depolama alanının telefonun performansını düşüreceğini öne sürmüştü. Anlaşılan Samsung, Galaxy S21'de de aynı kartı oynayacak. Ancak tabii ki net bir şey söylemek için henüz erken. Her zamanki gibi bu söylentiler doğru olabilir veya olmayabilir. Bekleyip göreceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Microsoft Teams ile dijital tribün!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Samsung TV, Xiaomi cep telefonu sürprizi
BİM 6 Ocak 2021 aktüel kataloğunda taşınabilir şarj cihazı, kulaklık ve birçok ürün...
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?

Günün En çok Okunanları
Samsung'dan, Sıra Dışı Bir "Ön Kameraya Gizleme" Patenti
Exxen üyeliği nasıl yapılır, ücreti nedir? İşte Exxen'de yer alan içerikler
Jüpiter ve Satürn'ün "Büyük Kavuşması" Kameralara Böyle Yansıdı
Krizi Fırsata Çevirenler ve 2021'de Teknoloji Dünyasını Bekleyen Riskler
Daimler, Dünyadaki İlk Yazılım Geliştirme Üssünü Türkiye'de Kuruyor

 

 