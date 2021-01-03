Samsung Galaxy S21'de MicroSD Kart Olacak mı; Olmayacak mı?

Samsung Galaxy S21 artık tanıtılmak üzere. 14 Ocak'ta tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak olan yeni amirale ilişkin son gelen sızıntı ise oldukça üzücü. Zira gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S21'de microSD kart desteğine veda ediyor.
Samsung'un Galaxy S21'de microSD kart desteği vermeyeceğine ilişkin sızıntılar daha önce de ortaya çıkmıştı. Fakat bu gelen son sızıntı Roland Quandt'tan olunca, bu eksiklik neredeyse kesinlik kazandı diyebiliriz.
S21 spec sheets say:
memory card reader: "No"
Some markets might still get a charger in the box though, while others don't.— Roland Quandt (@rquandt) December 31, 2020
Aslında bu, Samsung'un bu konudaki ilk hamlesi değil. Şirket, 2015 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemilerinde microSD karta yer vermemişti ve bunun sebebi olarak da, microSD kart ile kullanılacak bir ek depolama alanının telefonun performansını düşüreceğini öne sürmüştü. Anlaşılan Samsung, Galaxy S21'de de aynı kartı oynayacak. Ancak tabii ki net bir şey söylemek için henüz erken. Her zamanki gibi bu söylentiler doğru olabilir veya olmayabilir. Bekleyip göreceğiz.
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