Apple'ın, RealityOS İsimli İşletim Sistemi Üzerinde Çalıştığı İddia Edildi!

MacRumors, Apple'ın sanal veya artırılmış gerçeklik başlığı için yeni bir işletim sistemi, şu an bilinen adıyla realityOS üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Bu terim, son GitHub açık kaynak kodunda ve App Store yükleme günlüklerinde birden fazla kaynak tarafından tespit edildi.
iOS geliştiricisi Rens Verhoeven, "Apple'ın realityOS'unun App Store yükleme günlüklerinde ne işi var" yazdığı bir tweet gönderdi. Başka bir tanınmış geliştirici Steve Troughton-Smith ise "Bu, en azından [realityOS] 1) kendi işletim sistemi ve ikili dosyalarına sahip olduğunu ve 2) bir realityOS simülatörüne sahip olduğunu doğruluyor" dedi.
Böyle bir işletim sisteminin varlığı ilk olarak 2017'de Bloomberg'den Mark Gurman tarafından rOS olarak bildirildi ve Apple'da firma içinde "Oak" olarak bilindiği söyleniyor. Apple'ın iOS, macOS, iPadOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerinin adları göz önüne alındığında, "OS" terminolojisinin mantıklı göründüğü söylenebilir.
Apple'ın bir AR/VR başlığı geliştirdiği yıllardır konuşuluyor. Apple, 2017 yılında VR şirketi VRvana'yı satın almıştı ve bu da teknolojiyi en azından göz önünde bulundurduğuna işaret etmekteydi.
Ancak Bloomberg'den gelen en son söylenti, başlığın aşırı ısınma gibi geliştirme sorunları nedeniyle 2023 yılına kadar erteleneceğini gösteriyor. Analist Ming-chi Kuo'nun söylediğine göre, bir M1 Mac ile eşit düzeyde bilgi işlem gücü sunması ve bağlamaya gerek kalmadan bağımsız olabileceği bildiriliyor.
Eğer bu referanslar doğruysa, geliştiricilerin işletim sistemine eriştiğini veya erişeceğini söyleyebiliriz.
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