Apple'ın, RealityOS İsimli İşletim Sistemi Üzerinde Çalıştığı İddia Edildi!

Apple kaynak kodlarında ilginç bir "realityOS" referansı görüldü. Bu da şirketin, yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı iddialarına neden oldu!

  • Levent Öztürk
Apple'dan yeni işletim sistemi: RealityOS

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