Samsung Galaxy S22 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fazlası Haberimizde...

Samsung, Galaxy S22 serisini bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Bu serinin baz modeli ise, tahmin edildiği gibi Galaxy S22 oldu.
Samsung Galaxy S22, tasarım açısından bakıldığında aslında Galaxy S21 modeliyle gayet benzer yapıda. Boyutları olsun, işlenişi olsun ve arkadaki kamera bloğunun şekli olsun adeta elinizde Galaxy S21 tutuyormuşsunuz gibi hissetmeniz mümkün. Bu kötü bir şey mi derseniz, aslında değil... Zira Galaxy S21 de oldukça rafine bir tasarıma sahipti ve gayet şık görünüyordu. Galaxy S22 de bu şıklığı sürdüren bir model.
168 gram ağırlığında olan Galaxy S22, 70 mm genişliğinde, 146 mm uzunluğunda ve 7.6 mm kalınlığında bir telefon olurken, telefonun ekranı 6.1 inç büyüklüğünde. Dynamic AMOLED 2X panelden oluşan telefonun ekranı, 120 Hz tazeleme hızına sahip. Böylece arabirimde dolaşırken olduğu gibi uygulama ve oyunlarda da ekran fazlasıyla akıcı davranıyor. Adaptif tazeleme hızı, ekrandaki içeriğe göre 10Hz ila 120 Hz arasında tazeleme hızı değişikliğinde bulunuyor. Böylece pil ömrüne de katkıda bulunuluyor.
Parmak izi sensörü ekrana entegre şekilde yer alırken, ön kamera da yine ekranda bir delikle kendine yer buluyor.
Telefonun alt kısmına baktığımızda, burada sırasıyla SIM kart çekmecesini, USB-C portunu ve hoparlör mazgalını görebiliyoruz. Telefonun tuşları ise sağ tarafa konumlandırılmış; ses tuşları ve güç butonu burada yer alıyor.
Samsung Galaxy S22 Donanım Özellikleri Neler?
Galaxy S22, elbette selef model olan Galaxy S21'e kıyasla daha hızlı bir telefon. Bunun arkasındaki en büyük sebep, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi. Evet doğru okudunuz, Galaxy S22, ülkemizde Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile satılacak.
Telefonun RAM kapasitesi 8 GB olurken, depolama seçeneği ise 128 GB ve 256 GB şeklinde. Performans testlerine daha sonra detaylı inceleme videomuzda sizlerle paylaşacağız. Ancak sonuçların bir önceki modelden daha yüksek olacağını ve diğer amiral gemisi akıllı telefonlarla rekabet edebilecek seviyede olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Android 12 işletim sistemiyle gelen telefonda arabirim de Samsung'un aşina olduğumuz One UI 4.1 güncel arayüzü. Gayet kullanıcı dostu olan bu arayüzde, aradığınız her şeyi çok rahat şekilde bulabileceğiniz gibi, son dönem Samsung model telefon kullananlar da herhangi bir yabancılık çekmeyeceklerdir.
Galaxy S22'de 3.700 mAh kapasitesinde batarya kullanılıyor. Ancak kullanılan bu batarya kapasitesi, Galaxy S21'den daha dar. Galaxy S21'de 4000 mAh kapasitesinde batarya kullanan Samsung, muhtemelen kullandığı işlemci ile daha az enerji sarfiyatında bulunduğunu düşünerek bataryayı daraltmış. Bunun nasıl bir sonuç verdiğini uzun kullanım neticesinde detaylı incelemede paylaşacağız.
Şarj konusuna gelirsek, telefonda bu anlamda da bir değişiklik yok. 25W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği olant telefonda, ters şarj özelliği de yer alıyor. Yani kablosuz şarj destekli cihazlarınızı Galaxy S22 ile kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Şarj adaptörünü ayrı olarak satın almanız gerektiğini söylememize bile gerek yok sanıyoruz. Zira Samsung, artık şarj cihazlarını kutu içine dahil etmiyor.
Samsung Galaxy S22 Kamera Özellikleri Neler?
Kameralara geldiğimizde, telefonun arkasındaki kamera bloğunun aynen korunduğunu görüyoruz. Burada 3'lü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ana kameramız 50 MP seviyesinde geniş açılı kamera olurken, bu kamera Dual Pixel desteğine sahip. OIS, yani optik imaj sabitleyici içeren bu kamera, f/1.8 diyafram değeri ile 85 derecelik çekimler yapabiliyor.
Ultra geniş açılı 2'inci kamera 12 MP çözünürlükten oluşuyor. Bu kamera ile 120 derecelik geniş açılı manzara çekimleri yapabiliyorsunuz.
Telefondaki 3'üncü kamera da zum yapabileceğiniz telefoto lens. 3x optik zum içeren bu kamera ile 30x'e kadar dijital zum imkanına sahipsiniz. Optik imaj sabitleticinin de yine bu kamerada yer aldığını söyleyelim.
Ön kameraya geldiğimizde, burada da Galaxy S21'den fark olmadığını görmek mümkün. 10 MP'lik bir ön kameranın kullanıldığı telefonda, ön kamera ile 4K video kaydı, arka kamera ile ise 8K video kaydı yapılabildiğini belirtelim.
Sonuç
Sonuç olarak Galaxy S22, ilk intibada Galaxy S21'den çok da fark yaratan bir telefon gibi görünmüyor. Elbette güncellenen işlemci ile daha yüksek performans sunacağı aşikar, ancak bunun dışında diğer pek çok nokta selef modelle aynı gibi görünüyor. Bu anlamda şu an Galaxy S21 kullananların Galaxy S22'ye terfi etmeleri için bir sebep göremiyoruz demek doğru olacak. Fakat telefon hakkındaki son kararımızı detaylı incelemeye saklamak da öyle... Bir süre kullanalım ve sonrasında daha kesin sonuçları sizlerle paylaşalım.
Galaxy S22'nin Türkiye fiyatı ise, şimdilik belli değil.
Samsung Galaxy S22 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 12
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Ekran: 6.1 inç Dynamic AMOLED 2X Display
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 12 MP, 50 MP, 10 MP, 10 MP
- Batarya: 3700 mAh
- Su Dayanıklılığı: IP68
- Boyutlar 70.6 x 146 x 7.6 mm
- Ağırlık: 168 gram
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