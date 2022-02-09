Samsung Galaxy S22 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fazlası Haberimizde...

Samsung Galaxy S22 serisinin baz modeli Galaxy S22'yi resmi olarak tanıttı. Peki, taban model olan Galaxy S22 ne gibi özelliklere sahip, Galaxy S21 kullanıcılarının Galaxy S22'ye geçmeleri gerekli mi?