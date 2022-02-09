Kuantum Bilgisayarlar, 10 Yıl İçerisinde Bitcoin Şifrelemesini Aşabilir!

Kuantum bilgisayarların, on yıl içerisinde Bitcoin'İn şifrelemesini aşmayı başaracağı bekleniyor. Peki bu durumdan endişe etmeli miyiz?

Kuantum bilgisayarlar Bitcoin'i çözecek!

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