Kuantum Bilgisayarlar, 10 Yıl İçerisinde Bitcoin Şifrelemesini Aşabilir!

Yeni araştırmalar, önümüzdeki on yıl içerisindeki ilerlemelerin Bitcoin şifrelemesini kıracak kadar güçlü kuantum bilgisayarların önünü açabileceğini öne sürüyor. İngiltere'deki Sussex Üniversitesi bilim insanları, 13 milyon kübitlik kuantum sistemlerinin, 24 saat içinde Bitcoin blok zincirini koruyan kriptografik algoritmayı (SHA-256) kırmak için yeterli olacağını tahmin ediyor.
Modern kuantum bilgisayarlar bu performans seviyesine yaklaşmasa da (mevcut rekor "sadece" 127 kübit), araştırmacılar önümüzdeki on yıl içinde önemli gelişmelerin yeterli güce sahip kuantum cihazları sağlayabileceğini söylüyorlar.
Bitcoin ağını koruyan şifrelemeyi kırma yeteneği, bir saldırganın işlemleri ele geçirmesine ve paraları kendi cüzdanlarına yeniden yönlendirmesine olanak tanıyabilir. Bu varsayımsal senaryoda, bir saldırı ortaya çıkar çıkmaz piyasa kesinlikle çökecek ve yüz milyarlarca dolarlık değer silecektir.
Kripto para meraklıları, şimdilik mevcut donanımla SHA-256 algoritmasını kırmanın imkansız olduğunu bilmenin rahatlığını yaşayabilirler, ancak bu durum bir gün değişecek. IBM tarafından üretilen mevcut en güçlü kuantum sistemi, performansı klasik bir bilgisayar tarafından güvenilir bir şekilde kopyalanamayan ilk sistem olarak belirtiliyor, ancak Bitcoin'i kırmak için gereken 13 milyon kübite hala yaklaşabilmiş değil.
Yine de, dünyanın neredeyse tüm büyük teknoloji şirketlerinden kuantum bilişimin tüm yönleriyle ilgili kapsamlı araştırmalar devam ediyor. Kuantum işlemcideki kübit sayısını artırmak için pek çok çalışma yapılıyor, ancak araştırmacılar aynı zamanda kübit tasarımı, kuantum ve klasik hesaplamanın eşleştirilmesi, yeni soğutma teknikleri ve daha fazlasıyla ilgili fırsatları da inceliyor.
Tabii ki Bitcoin, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar geliştirilmeden çok önce, kuantum güvenli yeni bir şifreleme yöntemine geçecektir. Ancak araştırma, yine de şifreleme tekniklerinin uzun ömürlülüğü hakkında önemli bir noktayı gündeme getiriyor.
Projenin baş araştırmacısı Mark Webber tarafından belirtildiği üzere, kuantum hesaplamadaki ilerlemeler kaçınılmaz olarak modern şifrelemeyi geçersiz kılacağından, bugün şifrelenen bilgilerin yarın güvenli kalacağını varsaymak hata olur.
Webber, "İnsanlar zaten endişeli çünkü şu anda şifrelenmiş mesajları kaydedebilir ve gelecekte şifrelerini çözebilirsiniz" diyor ve ekliyor: "Şifreleme tekniklerimizi acilen değiştirmemizi gerektiren büyük bir endişe var çünkü gelecekte güvenli olmayacaklar."
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