Apple'ın Sır Gibi Gizlediği AR / VR Başlığı, Çok da Uzağımızda Olmayabilir!

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimleri sunan bir Apple cihazı - karma gerçeklik başlığı da diyebiliriz - hakkında yıllardır söylentiler dolaşıyor. Donanımla ilgili en son iddialarsa, bunun birinci sınıf bir cihaz olacağını ve 2022'de piyasaya sürülebileceğini söylüyor.
Bu iddia, Apple tahminleri söz konusu olduğunda çoğunlukla haklı çıkan Mark Gurman tarafından yazılan Power On bülteninden geliyor. Burada çok fazla yeni bilgi yok, ancak Gurman tarafından yapılan açıklamada, cihazın daha çok pazarın premium ucuna yakın olacağı anlaşılıyor.
Gurman, başlığı kısa bir süre önce duyduğumuz benzer bir Facebook cihazına benzeterek, "Apple, gelişmiş çipler, ekranlar, sensörler ve avatar tabanlı özelliklere sahip kendi pahalı cihazını önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeyi planlıyor" diye yazıyor.
Artık Meta olarak adlandırılan Facebook ise daha pahalı ve daha güçlü olacak Oculus Quest 2'nin halefi planlıyor. Henüz pek fazla detay bulunmasa da cihaz resmiyet kazandı ve 2022 lansmanı sözü verildi. Markasının ise artık Oculus olmayacağını biliyoruz.
Gurman'ın söylediğine göre, Apple AR/VR/karma gerçeklik cihazı, işlevsellik ve fiyat açısından benzer çizgide olacak. Bu cihaz için gereken teknoloji sürekli gelişiyor ve gelecek yıl piyasaya çıkacak yeni donanımlar açısından önemli bir yıl olabilir.
Facebook/Meta'nın, Apple'ın ciddi varlığı bulunan bir diğer alan olan akıllı saat üzerinde çalıştığı da biliniyor. Sızıntılar doğruysa, öne bakan bir kamerası olacak ve bu da rekabette öne çıkmasına yardımcı olabilir.
Apple'ın potansiyel AR/VR cihazını takip etmek kolay değil. Apple yöneticisi Tim Cook'un artırılmış gerçeklik konusunda çok hevesli olduğu ve AR özelliklerinin iPhone ve iPad gibi cihazlarda yerleşik olduğundan emin olmak için hızlı davrandığı söylenebilir.
Hem sanal gerçekliği (tamamen kapalı dijital dünyalar) hem de artırılmış gerçekliği (gerçek dünyanın üzerine yerleştirilmiş dijital öğeler) birleştiren bir başlığın önü oldukça açık.
En muhtemel senaryo, Apple'ın bize VR için Oculus Quest 2 gibi bir cihaz ve AR için Google Glass gibi bir cihaz sunması. Henüz hiçbir şey resmi değil, ancak Apple'ın 2022'de özel bir AR/VR cihazını piyasaya sürmesi şaşırtıcı olmayacak.
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