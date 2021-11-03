Apple'ın Sır Gibi Gizlediği AR / VR Başlığı, Çok da Uzağımızda Olmayabilir!

Uzun bir süredir söylentileri dolaşan ama bir türlü detayları ortaya çıkmayan ve doğrulanmayan Apple'ın AR/VR cihazı, be kez gerçekten geliyor olabilir!