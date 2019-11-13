Apple'ın Sır Gibi Sakladığı Başlığı Hakkında Yeni İddia!

Uzun bir süredir Apple'ın AR (artırılmış gerçeklik) gözlükleri üzerinde çalıştığı iddia ediliyor ancak bunlar bir türlü doğrulanmış değil. En son iddia ise, Apple AR gözlükleri için en azından 2022 yılına kadar beklemek zorunda kalabileceğimizi söylüyor. Bu iddia, The Information ile konuşan "ismi verilmeyen ama konu ile aşina kişilerden" geliyor. Bu bilgiye göre firma, 2022 yılında bir AR başlığı sunmayı ve bunu da 2023 yılında "daha zarif" AR gözlükleri ile takip etmeyi planlıyor.
Görünene göre bu zaman planlaması Ekim ayında, Apple'ın AR girişimleri ekibinin lideri olan Başkan Yardımcısı Mike Rockwell tarafından yapılan bir firma için sunum ile Apple yöneticileri arasında görüşüldü.
Tabii ki her zaman olduğu gibi, özellikle diğer söylentiler ile zıt olmasından dolayı, bu söylentiye şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Ancak Apple'ın AR gözlükleri hakkında henüz büyük bir söylenti duymadığımız düşünülürse, bir ürünle karşılaşmamıza daha yıllar olması mantıksız değil.
Son iddia içerisinde bazı detaylar da bulunuyor ve kaynak, ilk AR başlıklarının yüksek çözünürlüklü ekrana ve kameralara sahip olacağını söylüyor.
Ayrıca Apple AR başlığı, 3D tarama ve gelişmiş insan tanıma özelliklerine de sahip olabilir ve bu iki özellik, yüzeyleri ve insanları haritalamasına, böylelikle de sanal nesnelerin gerçekçi bir şekilde ortama yerleştirilmesine imkan tanıyabilir. Pokemon Go gibi oyunlarda sanal nesnelerin gerçek ortamlara yerleştirilmesinin örneklerini görebiliyoruz ancak görünene göre Apple AR başlığı ve gözlüğü bundan çok daha iyisini yapabilecek ve bu cisimleri çok daha doğal bir şekilde görmeniz imkan tanıyacak.
Başlığın tasarımının ise Oculus Quest'e benzer olacağı ancak daha zarif ve mümkün olduğunca hafif ve rahat olmasına odaklanılacağı söyleniyor. Apple AR gözlüklerinin ise daha çok üst seviye güneş gözlüklerine benzeyeceği ancak donanımsal parçalara ev sahipliği yapabilmesi için daha kalın çerçeveye sahip olacağı düşünülüyor.
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