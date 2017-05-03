Apple'ın Siri'li Hoparlörü Önümüzdeki Ay Gelebilir!
Apple'ın sır gibi sakladığı yeni cihazı, yeni dedikodulara göre, Siri'yi de yanına alarak çok yakında ortaya çıkabilir!
Apple'ın yeni akıllı hoparlörüyle ilgili dedikodular hız kazanıyor. Yeni bir rapora göre Siri Speaker adlı cihaz, Amazon Echo'ya rakip olacak.
KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın "ilk ev yapay zekası ürününü" Haziran'daki geliştirici etkinliği WWDC'de tanıtacağını iddia etti. Bununla birlikte Apple'ın ürünü Amazon Echo'dan daha pahalı ve üst seviye olacak. Kuo'nun tahminlerine dikkatle yaklaşmakta fayda var ancak Apple'ın Siri destekli bir akıllı ev ürünü tanıtması kulağa saçma gelmiyor.
Amazon Echo ve Google Home gibi akıllı hoparlörler, yeni yetenekler kazanmak için üçüncü parti uzantılara ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla Apple hoparlörü için açık bir ekosistem oluşturmak istiyorsa, geliştirici desteğine ihtiyaç duyacak demektir.
Kuo'ya göre Apple'ın hoparlörleri, ses kalitesinden hiç ödün vermeyecek ve yedi tweeter ve bir subwoofer ile "mükemmel" ses kalitesi sunacak.
Kuo, Apple'ın hoparlörü için kesin bir tarih belirtmese de, cihazın yılın ikinci yarısında gelebileceğini tahmin ediyor. Bu gerçekleşirse hoparlör, tatil alışverişi sezonuna yetişecek demektir.
Zeynel A. Öztürk
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