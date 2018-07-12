Apple'ın USB Güvenlik İşlevinde Açık Bulundu!
Apple'ın güvenliğe yönelik USB işlevi "USB Protected Mode" ilginç bir güvenlik açığıyla geldi!
Apple'ın yeni "USB Kısıtlı Modu" sanıldığı kadar güvenli olmayabilir. iPhone'ların kanuni yaptırım tarafından zorla açılmasını engellemeyi amaçlayan işlev, bir saatten uzun süredir kilitli duran telefonun USB erişimini kapatarak çalışıyor.
Ancak bilgisayar güvenliği firması ElcomSoft, bir güvenlik açığı buldu. Firmaya göre bir saatlik süre içinde herhangi bir USB aksesuarı bağlarsanız süre sıfırlanıyor. Aksesuarı daha önce kullanmış olmanız ise gerekmiyor. Testler, Apple'ın Lightning - USB 3 kamera adaptörünün bile süreyi sıfırladığını gösterdi. ElcomSoft başka aksesuarlarla da testler yapıyor. Firma, lightning - 3.5mm adaptörünün aynı şekilde çalışmadığını söylüyor.
Firmadan Oleg Afonin'e göre "bir polis görevlisi iPhone'a el koyduğunda, ona hemen bir USB aksesuar bağlayarak USB Kısıtlı Modu'nun bir saat sonra devreye girmesini engelleyebilir". ElcomSoft'a göre bu durum, Apple'ın gözünden kaçmış bir detay. Apple'ın bu konuda bir şey yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor, ancak firma harekete geçmek isterse onarım işi sanırız pek zor olmayacak.
Zeynel A. Öztürk
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