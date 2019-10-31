Apple'ın Yeni Aksesuarının Adı AirTag (mi?)
Apple'ın merakla beklenen yeni aksesuarının adı AirTag olabilir!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın bir süredir hakkında sızıntıların paylaşıldığı yeni aksesuarının adı ortaya çıkmış. Elbette bu resmi bir bilgi değil, yine son ana kadar sızıntılardan öteye de gitmeyecektir zaten, ancak genellikle Apple ile ilgili ortaya çıkan sızıntıların, resmi tanıtımda karşımıza çıktığına şahidiz, o nedenle bu isim de gerçek olabilir.
iOS 13.2'nin kaynak kodları arasında ortaya çıkan "AirTag" ismi 9to5Mac'in radarına yakalanmış ve Apple'a yakın teknoloji sitesi, bunun, Apple'ın yeni aksesuarının adı olacağını söylüyor. Hatta öyle ki site, "Apple'ın yeni cihazını "AirTag" olarak adlandıracağını onaylayabiliriz," demiş.
Elbette Apple gerçekten de bu cihazı AirTag olarak tanıtır mı, bunun cevabını lansmandan önce alamayacağız.
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