Apple'ın Yeni "Hükumet Raporu" Yayınlandı
Apple'ın yeni raporu, firmanın hükumetlerden aldığı uygulama kaldırma taleplerinin ne kadar fazla olduğunu gözler önüne seriyor!
Apple, salı günü paylaştığı yeni saydamlık raporunda 11 ülkeden 634 uygulamanın App Store'dan kaldırılmasına yönelik 80 istek aldığını söyledi. Raporda bu uygulamaların hangileri olduğu belirtilmezken, çoğunun App Store'dan kaldırıldığı söyleniyor.
Apple'a en çok talep gönderen ülke, 56 talep ve 626 uygulama ile Çin. Bu uygulamaların 517'sinin Apple tarafından kaldırıldığı belirtiliyor. Apple'ın raporuna göre kaldırılan uygulamaların çoğu kumar veya pornografiyle alakalı. Diğer ülkelerin talepleri, gizlilik ihlali, telif hakkı ihlali ve yasa dışı içerik gibi sorunlara odaklanıyor.
Firmanın yılda iki defa yayınladığı saydamlık raporu, kişisel veri talep eden hükümetlerin ve özel tarafların bunu ne sıklıkta yaptıklarını gösteriyor. 2018'in ilk yarısında yayınlanan rapor, kullanıcı verisine yönelik taleplerin arttığını göstermişti, ancak bu defasında bir düşüş var gibi görünüyor. Rapora göre Apple, Temmuz-Aralık arasında 29.183 cihaz talebi aldı. 2018'in ilk çeyreğinde bu sayı 32.342 idi.
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