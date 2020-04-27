Apple'ın Yeni Telefonu iPhone SE (2020)'de iPhone 8 İzleri

Apple'ın yeni telefonu iPhone SE (2020)'nin teknik özellikleri konusunda pek çok soru işareti var. Ama iFixit'in yeni iPhone SEyi parçalarına ayırması sonrasında, bu soru işaretlerinin bazılarına cevap bulmuş durumdayız.
Her ne kadar tam bir "parçalamanın" gerçekleştirilmesi için halen birkaç gün olsa da, doğrulanan en azından birkaç detay var: Yeni iPhone SE, 1.821 mAh boyutuyla iPhone 8 ile aynı batarya kapasitesine sahip.
iPhone SE'nın daha küçük bir bataryaya sahip olup olmadığı uzun zamandır düşünülmekteydi. iPhone SE batarya ömrünün iPhone 8 ile oldukça yakın olması ve yeni A13 Bionic çipsetiyle gelen iyileştirmeler sayesinde yeni iPhone SE'nin daha uzun bir ömre sahip olması beklenebilir.
Batarya ömrü konusunun Apple için oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu yüzden de, yeni iPhone SE'nin, en azından iPhone 8 kadar uzun bir kullanım süresi sunması gerekiyor.
Tam da bu noktada, iPhone SE'lerini birkaç yıl boyunca kullanmak isteyenler için iyi bir haber var: iPhone 8'de kullanılan parçaların pek çoğu, iPhone SE 2020'de tekrar kullanılmış. Bu da, enerji tüketimi konusunda daha başarılı olduğu bilinen A13 Bionic çipsetiyle birlikte, iPhone 8'den bile daha iyi bir pil ömrü bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.
Taptic Engine, SIM rayı ve ekran yapısının parçaları görünene göre iPhone 8 ile tamamen aynı ve bu parçaların envanterinin bol miktarda olduğu, bu yüzden de tamirlerin daha ucuz olacağı tahmin ediliyor.
iFixit'in ilk parçalama çalışmalarına göre iPhone SE'nin kamera düzeni de iPhone 8 ile aynı. Bu da yeni A13 Bionic işlemci ile beraber gelen iyileştirmelerin gerçekten işe yaradığını gösteriyor. Parçaların aynı olmasına rağmen yeni iPhone SE'de gösterilen iyileştirmeler, yeni iPhone SE'yi almaya değer bir telefon yapıyor.
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