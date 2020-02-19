Araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili keşfedildi

Güney Amerika'da araba boyutunda ve ağırlığında kaplumbağa fosilleri bulundu. Stupendemys geographicus türüne ait ilk fosillerin bu kadar büyük olmasının nedeninin kendini diğer vahşi hayvanlara karşı koruması olarak düşünülüyor...