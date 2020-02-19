Araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili keşfedildi

Güney Amerika'da araba boyutunda ve ağırlığında kaplumbağa fosilleri bulundu. Stupendemys geographicus türüne ait ilk fosillerin bu kadar büyük olmasının nedeninin kendini diğer vahşi hayvanlara karşı koruması olarak düşünülüyor...

Araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili keşfedildi

Araba büyüklüğündeki kaplumbağa fosilleri, Güney Amerika'da ortaya çıkarıldı. Stupendemys geographicus türüne ait bulunan kaplumbağanın 13 ila 7 milyon öncesinde yaşadığı düşünülüyor. Fosiller Kolombiya'nın Tatacoa Çölü ve Venezuela'nın Urumaco bölgesinde bulundu.

Stupendemys geographicus türüne ait ilk fosiller 1970'lerde keşfedildi, ancak 4 metrelik hayvan hakkında keşfedilmeyen birçok özellik gizemli kaldı.

ARABA BOYUTUNDA VE BOYNUZLU!

Bir araba büyüklüğünde ve ağırlığında olduğu düşünülen bu türün Güney Amerika'da Amazon ve Orinoco nehirleri oluşmadan önce yaşadığı düşünülüyor.Bu türün erkeklerinde kabuklarının iki yanında da bir boynuz olduğu ve fosillerde bulunan derin yaralardan ötürü bu boynuzların rakiplerle yapılan kavgalarda kullanıldığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, 3 metre uzunluğunda bir kaplumbağa kabuğu ve alt çene kemiği bulduklarını ve fosil parçaları üzerinden dev kaplumbağanın beslenme şeklini çözmeye çalıştıklarını söylüyor.

Yine araştırmacılara göre bu dev kaplumbağalar göllerin ve nehirlerin derinlerinde dev timsahlar ile beraber yaşıyordu; daha küçük hayvanları, otları, meyveleri ve tohumları yiyordu.

Stupendemys türünün bu kadar büyük olmasının nedeni kendini diğer vahşi hayvanlara karşı koruması olarak düşünülüyor. Fosillerden birinin içinde bir timsah dişi de bulundu.

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Araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili keşfedildi

 

 