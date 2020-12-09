Arama Devi Google, Türkiye ve Dünyada 2020'nin En Çok Arananlarını Açıkladı

Google, her yılın sonunda yaptığı gibi, 2020'nin sonunda da, yılın en çok arananlarını açıkladı. Hem Dünya genelinde, hem de Türkiye genelinde yapılan aramalara, başta Koronavirüs (COVID-19) salgını olmak üzere, felaketlerin damga vurduğu dikkat çekiyor.
Türkiye geneline baktığımızda, listenin en başında EBA terimini görüyoruz. İkinci sırada ise, ilginç bir şekilde Corona virüsü aramalarını geçen Dolar kaç TL araması bulunuyor. Dördüncü sırayı Deprem, beşinci sırayı ise Zoom terimleri alıyor.
Nasıl Yapılır kategorisinde açıklanan sonuçların tamamı, Koronavirüs salgını ile doğrudan veya dolaylı yolda bağlantılı görünüyor. İlk sırada HES kodu nasıl alınır araması bulunurken, onu Zoom programı nasıl kurulur ve 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır aramaları takip ediyor.
Google'a göre Türkiye'de, 2020 yılında en çok aranan dizi film Sadakatsiz. Sadakatsiz'i sırasıyla Mucize Doktor, Masumlar Apartmanı, Sen Çal Kapımı ve Alev Alev izliyor.
Her 3 kategori ve bunlarla birlikte en çok aranan kişiler kategorisi için açıklanan listelerin tamamı ise şu şekilde:
Türkiye – 2020'de Google'da En Çok Arananlar (GENEL):
- EBA
- Dolar kaç TL
- Corona virüsü
- Deprem
- Zoom
- HES kodu alma
- Kandilli Rasathanesi
- Sokağa çıkma yasağı
- Sağlık bakanlığı
- ABD seçimleri
Türkiye – 2020'de Google'da En Çok Aranan "Nasıl Yapılır?" Soruları:
- HES kodu nasıl alınır
- Zoom programı nasıl kurulur
- 1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır
- Uzaktan eğitim nasıl oluyor
- Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir
- E devlet maske başvuru nasıl yapılır
- Seyahat izni nasıl alınır
- Öksürük nasıl gider
- Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır
- Eczaneden maske nasıl alınır
Türkiye – 2020'de Google'da En Çok Aranan Diziler:
- Sadakatsiz
- Mucize Doktor
- Masumlar Apartmanı
- Sen Çal Kapımı
- Alev Alev
- Kırmızı Oda
- Bay Yanlış
- Menajerimi Ara
- Bir Başkadır
- Aşk 101
Türkiye – 2020'de Google'da En Çok Aranan Kişiler:
- Fahrettin Koca
- Berat Albayrak
- Ebru Şallı
- Ellen Page
- Alaattin Çakıcı
- Fatih Terim
- Lütfi Elvan
- Sercan Yıldırım
- Halil Sezai
- Nihat Hatipoğlu
Dünya Genelinde, 2020'de Google'da En Çok Arananlar
Dünya geneline baktığımızda ise, listenin tepesinde Coronavirüs terimini görüyoruz. Bu terimi sırasıyla Election Results (Seçim Sonuçları), Kobe Bryant, Zoom ve IPL takip ediyor.
En çok aranan kişiler listesinin bir numarası ise ABD'nin yeni seçilen başkanı Joe Biden bulunuyor. Onun ardından sıralanan kişiler ise, sırasıyla Kim Jong Un, Boris Johnson, Kamala Harris ve Tom Hanks.
Her iki kategori için yayınlanan listelerin tamamı ise şu şekilde:
Dünya – 2020'de Google'da En Çok Arananlar (GENEL):
- Coronavirus
- Election results
- Kobe Bryant
- Zoom
- IPL
- India vs New Zealand
- Coronavirus update
- Coronavirus symptoms
- Joe Biden
- Google Classroom
Dünya – 2020'de Google'da En Çok Aranan Kişiler:
- Joe Biden
- Kim Jong Un
- Boris Johnson
- Kamala Harris
- Tom Hanks
- Jacob Blake
- Kanye West
- Ghislaine Maxwell
- August Alsina
- Ryan Newman
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın