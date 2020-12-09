Arama Devi Google, Türkiye ve Dünyada 2020'nin En Çok Arananlarını Açıkladı

Arama devi Google, her yıl olduğu gibi, 2020 yılı için de, Türkiye ve Dünya'da yılın en çok arananlarını açıkladı. Şaşırtıcı olmayan bir biçimde, listelerde Koronavirüs salgının ağırlığı kolaylıkla hissedilebiliyor.